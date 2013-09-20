Кабмин закрыл задолженность по зарплате бюджетникам

Об этом заявил первый вице-премьер министр Украины Сергей Арбузов в ходе «Часа вопросов к правительству» в парламенте.

«Задолженностей в бюджетной сфере у нас нет. Долги предприятий госсобственности сократились на 13%. По социальным выплатам у нас тоже нет продолжительных задолженностей. По всем выплатам мы все закрываем вовремя. И задолженность по выплатам зарплат в Украине снижается», - сказал он.

Также данный момент нет оснований для секвестра госбюджета-2013, а работа над государственной сметой на следующий год вскоре будет закончена.

«Что касается выполнения бюджета на 2013 год, то год продолжается, и мы работаем в таких условиях, какие есть: в нынешних торговых отношениях и существующем внешнеэкономическом кризисе. Я уверен, что все наши наработки улучшат ситуацию, и мы выполним бюджет как надо», - заявил первый вице-премьер министр Украины Сергей Арбузов.

Отвечая на вопрос касательно старта отопительного сезона, С.Арбузов заметил, что в предстоящем отопительном сезоне проблем с оплатой долга НАК «Нафтогаз» не возникнет.

«По НАК «Нафтогаз» нет никаких проблем. Никто не планирует с ними расчеты векселями. Необходимый уровень газа в хранилища закачивается. Мы спокойно ожидаем отопительный сезон», - сказал Сергей Арбузов, отвечая на вопрос о возможной оплате долга НАК «Нафтогаз» векселями.

В то же время первый вице-премьер отметил, что сам закон о векселях начинает работать. В частности, по его словам, правительство начинает решать вопрос кредиторской задолженности.