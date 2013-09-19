Большинство фракций парламента поддерживает евроинтеграцию - депутат ПР
16:45, 19 сентября 2013Политика
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С начала текущей сессии депутаты уже приняли ряд важных евроинтеграционных законов, что свидетельствует о поддержке большинством парламентских фракций европейского курса Украины.
Депутаты уже приняли ряд важных евроинтеграционных законов / Фото: kmu.gov.ua
Об этом сообщила член парламентской фракции ПР Елена Нетецкая, комментируя сегодняшнюю ратификацию Верховной Радой Рамочной конвенции Совета Европы.
«Для Украины ратификация конвенции означает выполнение еще одного обязательства перед Евросоюзом в рамках подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации», - подчеркнула она.
Напомним, Украина присоединилась к Рамочной конвенции Совета Европы о значении культурного наследия для общества в октябре 2007 года. Сегодня, 19 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Рамочной конвенции Совета Европы о значении культурного наследия для общества».
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