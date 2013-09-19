Большинство фракций парламента поддерживает евроинтеграцию - депутат ПР

Об этом сообщила член парламентской фракции ПР Елена Нетецкая, комментируя сегодняшнюю ратификацию Верховной Радой Рамочной конвенции Совета Европы.

«Для Украины ратификация конвенции означает выполнение еще одного обязательства перед Евросоюзом в рамках подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации», - подчеркнула она.

Напомним, Украина присоединилась к Рамочной конвенции Совета Европы о значении культурного наследия для общества в октябре 2007 года. Сегодня, 19 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Рамочной конвенции Совета Европы о значении культурного наследия для общества».