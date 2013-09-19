Международная меховая выставка FUR EXPO UKRAINE в Киеве!

С 26 по 29 сентября 2013 г. в Киеве в выставочном центре «АККО Интернешнл» (пр-т Победы, 40-Б) состоится III Международная специализированная выставка меха и изделий из меха FUR EXPO UKRAINE.

Официальным спонсором выставки FUR EXPO UKRAINE является всемирно известный аукцион дикой пушнины FUR HARVESTERS Inc. (Канада).

Церемонию открытия в 12:00 26 сентября посетит официальная делегация Международной федерации торговли мехом (IFTF), на ряду с главами национальных меховых ассоциаций из Украины, России, Казахстана и Турции.

На выставке представители швейных фабрик подберут мех и опушку, а байеры из торговых сетей и магазинов смогут отобрать изделия из меха и кожи для расширения ассортимента перед предстоящим зимним сезоном.

Дизайнеры фабрик и ателье смогут подобрать необходимую фурнитуру, прикладные материалы, инструменты для работы с мехом и кожей.

Представители зверохозяйств смогут ознакомиться с оборудованием для разведения и содержания пушных зверьков на фермах.

В рамках выставки пройдет двухдневная деловая программа от Североамериканского пушного аукциона NAFA: дизайнеры из Италии и Канады поделятся секретами работы с мехом с представителями украинской меховой индустрии.

Приглашаем на международную выставку меха FUR EXPO UKRAINE специалистов легкой промышленности, торговых организаций и всех почитателей мягкой роскоши!

Детальная информация на сайте www.fur-expo.com

Контактные телефоны: (067) 784-58-80, (093) 525-36-36.