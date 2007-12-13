Шуфрич объяснил, что без ”Рады” у депутатов руки не поднимаются

Способ голосования в парламенте может быть изменен лишь через голосование электронной системой "Рада", заявил член фракции Партии регионов Нестор Шуфрич.

Так он ответил на вопрос журналистов, готовы ли "регионалы" голосовать по распределению комитетов и доизбранию президиума парламента без системы "Рада".

"Мы готовы сегодня голосовать путем, определенным регламентом, а изменение способа голосования может состояться через голосование системой "Рада", - заявил Шуфрич.

"Другой способ не предусмотрен законодательством", - подчеркнул "регионал".

Шуфрич в очередной раз подтвердил, что в случае желания коммунистов выдвинуть свою кандидатуру на должность первого вице-спикера, Партия регионов "будет отстаивать кандидатуру от КПУ, что бы там не говорила "Наша Украина".

Комментируя упреки оппонентов о том, что Партия регионов затягивает время из-за отсутствия общего языка среди ее членов, Шуфрич заявил:

"У нас нет никаких вопросов по распределению должностей в комитетах, но то, что сегодня некоторые министры говорят, что их предлагали или не предлагали, даже не поговорив с ними – это уже вопрос внутренних отношений помаранчевой власти".

Украинская правда