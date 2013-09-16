Сильные дожди завтра будут надоедать западу Украины

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем в западных областях дождь, на Закарпатье и в Карпатах - сильные, местами очень сильные дожди. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 8-13°, на побережье Крыма - до 16°; днем - 17-22°, на юге местами - 23-25°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 17-22°.

В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - около 20°.

16 сентября температура воды в Черном море - 18-21°, в районе Ялты - 11°, Одессы - 14°, в Азовском море - 15-19°; в Днепре возле Киева - 16°.