Вехи недели. Разжалованный Марков, хитрая Тимошенко и крадущийся Сурков

В нынешнем парламентском созыве Игорь Марков стал уже пятым парламентарием, которого Высший административный суд лишил депутатских полномочий. Старания неугомонного в поисках справедливости Юрия Кармазина не прошли даром, и весьма одиозный лидер партии «Родина», не скрывающий равнения на Россию, теперь вынужден делать заявления уже в новом статусе. Довольно предсказуемо Игорь Олегович начал рассказывать о царящем внутри фракции «регионалов» страхе, «конвертируемых» доплатах за лояльность и прочих ужасах работы небедного человека в рядах партии власти. По причине явной вторичности заявления прозвучали не слишком убедительно, а вот обещания Маркова обратиться в Европейский суд по правам человека порадовало сторонников евроинтеграции.

Живо подхватила тему лишения лидера «Родины» депутатского мандата Юлия Тимошенко, выразившая надежду, что тем самым Виктор Янукович породил «нового харизматичного лидера Юго-Востока страны». В этой оценке опытного политика чувствуется оторванность от реалий, ставшая логичным следствием изолированности от альтернативных источников информации. Приближенные Тимошенко, имеющие доступ в ее тюремную палату, предпочитают говорить то, что экс-премьер хочет услышать. На деле Марков способен стать прикрытием для более харизматичного и популярного политика, которого Москва попытается запустить на электоральное поле Януковича.

Хотя официальный Кремль продолжает разражаться заявлениями Сергея Глазьева, громко сотрясающего воздух с обвинениями на грани абсурда, за кулисами официальной российской политики уже мелькнул опытный Владислав Сурков. Бывшего главу президентской администрации и отставного вице-премьера правительства Дмитрия Медведева планируют назначить президентским советником по вопросам отношений с Украиной. Интересно, конвертирует ли автор концепции суверенной демократии свои навыки во влияние на развитие событий в нашей стране.

Пока заметно проявляют себя преимущественно российские союзники. КПУ и «Украинский выбор» объявили, что сдали необходимые для начала сбора подписей за проведение референдума о присоединении Украины к Таможенному союзу в Центризбирком. Решения придется подождать несколько дней, но Владимир Рыбак уже дал понять, что подобный референдум стране сегодня не нужен. Если даже Виктор Ющенко в свое время сумел торпедировать инициативу по проведению плебисцита о присоединении к НАТО, то у Виктора Януковича это получится и подавно.

Глава государства продемонстрировал эволюцию собственной европейской политики. Если во время рабочей поездки на Волынь Виктор Янукович заверил местных жителей, что Украина работает над выполнением критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации, то в Киеве, принимая верительные грамоты от послов, подчеркнул, что они уже выполнены. Означает ли столь стремительное продвижение по пути евроинтеграции наличие негласного согласия ЕС на продолжение пребывания Тимошенко за решеткой мы узнаем уже в ближайшее время.

Николай Азаров тем временем отказывается радовать российских партнеров. После подписания с Royal Dutch Shell операционного соглашения, позволяющего уже в 2015 году рассчитывать на добычу в Украине сланцевого газа, украинский премьер заявил, что соглашение о поставках российского «голубого золота» мешает развитию двусторонних отношений. Правда, Николай Янович говорит не всю правду: мешает заведомо пренебрежительное отношение российских политиков к украинским, которое необходимо менять в интересах обеих стран.