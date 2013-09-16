В Пакистане взорвали автоколонну с топливом для войск НАТО

Инцидент произошел в провинции Белуджистан, примерно в 45 километрах от порта Карачи, через который идет основной канал снабжения международной группировки сил в Афганистане, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную администрацию.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, пишет РИА Новости.

"Сначала произошел взрыв, а потом не менее девяти автоцистерн были охвачены огнем. Начато расследование", — заявил представитель полиции Ахмад Чима (Ahmad Cheema).

Движение колонн с грузами для войск НАТО в Афганистане через Пакистан было возобновлено только две недели назад, до этого в течение пяти месяцев они не формировались из-за регулярных нападений со стороны боевиков.