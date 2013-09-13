В Кабмине поручили ускорить выплату задолженности по зарплатам

Такое поручение дал сегодня первый вице-премьер Сергей Арбузов по результатам селекторного совещания.

Он обязал скорректировать и обеспечить соблюдение графиков погашения долгов. «Графики должны выполняться по каждому предприятию, по каждой области, по каждой отрасли», - подчеркнул Сергей Арбузов.

Первый вице-премьер поручил Министерству доходов и сборов и органам прокуратуры проводить постоянную работу с предприятиями-должниками, а Министерству социальной политики - регулярно информировать правительство о ходе выполнения поставленных задач.

Первый вице-премьер также обратился к министру соцполитики Наталье Королевской с отдельным поручением до 15 октября внести на рассмотрение правительства предложение по объединению Государственной инспекции по вопросам труда и Государственной службы занятости.

Также он потребовал от Госинспекции по вопросам труда активизировать работу по легализации неформальной занятости на предприятиях.

Кроме того, Сергей Арбузов отметил необходимость ускорить выполнение его поручений от 29 июля ряду ведомств относительно разработки графиков погашения задолженности по зарплатам крупных должников. По его словам, до 1 сентября такие графики были поданы только от Минобороны и Укроборонпрома. «Требую немедленного выполнения этого поручения от Мининфраструктуры, Минагрополитики и Минрегиона», - добавил Сергей Арбузов.

Он считает, что сегодня нужно максимально сконцентрировать все усилия для улучшения ситуации в данной сфере. «Людей не интересует процесс, им нужен результат», - резюмировал первый вице-премьер.

В селекторном совещании по вопросам погашения задолженности по зарплате, уплаты взносов в ПФУ и легализации занятости под председательством первого вице-премьера Сергея Арбузова приняли участие представители Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Министерства социальной политики, ПФУ, Государственной службы занятости, Государственной инспекции труда, Генеральной прокуратуры, а также региональных органов исполнительной власти и социальных партнеров.