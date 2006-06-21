Регионы радуются, что помаранчевые не смогли ”коалиционно” проголосовать

Народные депутаты отказались объявлять перерыв в работе Верховной Рады до 23 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании парламента Николай КАТЕРИНЧУК объявил предложение лидера фракции «Наша Украина» Романа БЕССМЕРТНОГО сделать перерыв в работе ВР до 23 июня для завершения оформления документов о создании демократической коалиции.

Это предложение поддержали 154 депутата из 438, зарегистрированных в зале. «За» голосовали по 77 представителей фракций БЮТ и «Нашей Украины». Социалисты, коммунисты и Партия регионов не голосовали.

Депутаты от фракции Партии регионов встретили это неудачное голосование стоя и аплодисментами.