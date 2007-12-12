Партия регионов требует извинений и Согласительного совета
10:30, 12 декабря 2007Политика
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Подробности от Богатыревой
|Раиса БОГАТЫРЕВА
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель руководителя фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА сегодня журналистам в Верховной Раде.
«Если Согласительный совет не соберется, мы будем просто блокировать трибуну, требуя извинений за вчерашнее обвинение в том, что Партия регионов не делала, и второе – мы хотим предложить осуществить распределение комитетов», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.
По ее словам, только после формирования руководящего и персонального состава парламентских комитетов можно перейти к голосованию по кандидатуре премьер-министра.
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