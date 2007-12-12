Партия регионов требует извинений и Согласительного совета

Партия регионов настаивает на проведении Согласительного совета парламента в случае, если коалиция намерена изменить повестку дня сегодняшнего заседания и, в первую очередь, рассмотреть представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКА на назначение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель руководителя фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Если Согласительный совет не соберется, мы будем просто блокировать трибуну, требуя извинений за вчерашнее обвинение в том, что Партия регионов не делала, и второе – мы хотим предложить осуществить распределение комитетов», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, только после формирования руководящего и персонального состава парламентских комитетов можно перейти к голосованию по кандидатуре премьер-министра.