Украинский интерес. Всплеск евроинтеграции и газовый подарок для России

Украинский парламент рассмотрел 7 законопроектов, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, что дало его спикеру Владимиру Рыбаку основания заявить, что большинство парламентских сил готово сотрудничать в этом вопросе. Председатель Верховной Рады весьма символично – в Вильнюсе – убеждал Кэтрин Эштон и Штефана Фюле, что европейский выбор объединяет украинское общество. Действительно, ряд решений под парламентским куполом поддержали даже коммунисты, которых Окружной административный суд на неопределенное время лишил возможности проводить какие-либо действия для организации всеукраинского референдума. Верховная Рада не без участия президента показала, что способна в формате конституционного большинства принимать необходимые для подписания Соглашения об ассоциации решения. Судя по тому, что «Батькивщина» запустила агитационные ролики в поддержку евроинтеграции, шансы на подписание Соглашения об ассоциации высоки, и уже в конце осени будущие участники президентской гонки начнут борьбу за электоральные дивиденды от этого документа.

Интересно, что на открытии осенней парламентской сессии присутствовали Пэт Кокс и Александр Квасьневский, члены миссии Европарламента, мониторящей ситуацию в Украине. Они успели пообщаться после визита в Верховную Раду с Виктором Януковичем, провели 2 часа в гостях у Юлии Тимошенко. Кстати, последнюю европейские СМИ все активнее сватают на лечение в Германию, но никаких решений в этом направлении украинская власть пока не приняла.

Виктор Янукович тем временем вступил в своеобразный заочный диалог со своим российским коллегой. Если Владимир Путин накануне саммита G-20 рассказывал о ведущей роли России в обретении Украиной новых территории и ее развитии, угрожая деиндустриализацией в случае подписания Соглашения об ассоциации, то украинский президент оказался не менее красноречивым. Для членов фракции Партии регионов Янукович провел евро-политинформаццию, после которой публично оппонировать принятию еще вчера вызывавших сомнение законопроектов среди «регионалов» желающих не оказалось. Уже вдогонку Виктор Федорович пообещал продолжить сокращение объемов закупаемого в России газа, сделав ставку на увеличение добычи углеводородов в Украине.

В этом контексте интересно прозвучало заявление министра топлива и энергетики Эдуарда Ставицкого, заверившего, что Украина готова к отопительному сезону, и располагает необходимым объемом газа в своих подземных хранилищах. Пожалуй, такой рапорт еще не звучал так рано, что имеет не столько социальную или экономическую, а политическую подоплеку: Киев стремится минимизировать возможности для оказания Москвой давления.

Возможность жесткого сценария в российско-украинских ощущениях настолько очевидна, что даже лидер парламентских «регионалов» Александр Ефремов признал, что Россия оказывает давление на Украину. Советник Владимира Путина Сергей Глазьев в своим антиукраинских заявлениях заходит все дальше и дальше, дав понять, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС лишит Украину статуса полноценного российского партнера. При этом кремлевский экономист стыдливо умалчивает, что и для России сокращение товарооборота с нашей страной несет убытки.

Весьма резонансное заявление сделал посол Сирии в Украине Мохамед Саид Акиль, утверждающий, что на стороне сирийских антиправительственных сил воюют украинцы. Правда, дипломат из государства, к которому сегодня приковано повышенное внимание мирового сообщества, не смог привести никаких доказательств. Судя по всему, официальный Дамаск пытается любой ценой избежать вооруженного вмешательства извне, для чего все средства хороши.

Евгений МАГДА