Партия регионов не видит оснований возвращаться к голосованию за Тимошенко

Фракция Партии регионов будет настаивать на первоочередном рассмотрении Верховной Радой вопросов, касающихся формирования президиума и комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

«Я не вижу оснований возвращаться к голосованию за премьера, и поэтому должны быть сначала сформированы комитеты и президиум», - сказал он.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что фракции меньшинства вчера пошли навстречу коалиции и изменили очередность рассмотрения вопросов. «Но я очень сомневаюсь, что такое движение навстречу будет сегодня», - сказал народный депутат.

Он также выразил надежду, что фракции Партии регионов не придется блокировать трибуну и президиум ВР из-за попытки коалиции опять нарушить Регламент парламента.

«Блокирование – это крайний метод отстаивания своей позиции», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.