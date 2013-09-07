Регионал: в юридическом плане освободить Тимошенко невозможно

Об этом заявил народный депутат Украины, глава фракции Партии регионов Александр Ефремов в эфире "Шустер Live".

"Тимошенко обязана рассчитаться с бюджетом Украины определенной суммой денег, и Президент должен этот вопрос решить, иначе уже он попадет под ответственность как человек, который принял неправомерно решение. Сколько мы не вели дискуссий с представителями Европейского сообщества, с представителями оппозиции, кроме эмоций, ничего нет", - подчеркнул он.

Кроме того, нардеп заявил, что Украина пока не получила ни одного предложения, которое позволяло бы в юридическом плане освободить Тимошенко.

"Мы не получили ни одного предложения, которое бы позволяло в юридическом плане в рамках законодательства решить этот вопрос. Все предложения, которые касаются того, что мы должны изменить Уголовный кодекс под одного человека не будут восприняты обществом. Я в этом больше чем уверен", - сказал А.Ефремов.