Азаров увидел готовность оппозиции сотрудничать с властью

Азаров: результаты вчерашнего голосования в парламенте можно оценить позитивно

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Николай Азаров.

По его словам, посол Евросоюза Ян Томбински уже отметил, что в украинском парламенте 5 сентября прошло солидарное голосование и это значит, что депутаты могут принимать консолидированные решения в вопросах евроинтеграции.

Азаров отметил, что ему трудно понять, вчерашюю позицию оппозиционеров, но допускает, что на встрече со Штефаном Фюле они обязались поддержать законопроекты правительства.

"В любом случае, результаты вчерашнего голосования в парламенте можно оценить позитивно", – подчеркнул Азаров.