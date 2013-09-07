Азаров увидел готовность оппозиции сотрудничать с властью
04:05, 07 сентября 2013Политика
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Украина может принимать консолидированные решения в вопросах евроинтеграции.
Азаров: результаты вчерашнего голосования в парламенте можно оценить позитивно
Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Николай Азаров.
По его словам, посол Евросоюза Ян Томбински уже отметил, что в украинском парламенте 5 сентября прошло солидарное голосование и это значит, что депутаты могут принимать консолидированные решения в вопросах евроинтеграции.
Азаров отметил, что ему трудно понять, вчерашюю позицию оппозиционеров, но допускает, что на встрече со Штефаном Фюле они обязались поддержать законопроекты правительства.
"В любом случае, результаты вчерашнего голосования в парламенте можно оценить позитивно", – подчеркнул Азаров.
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