Ющенко: власть и оппозиция впервые выбрали общий путь в Европу
Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что впервые за историю существования независимой Украины власть и оппозиция выступили единодушно за евроинтеграцию.
"За 22 года впервые сложилась такая ситуация, что власть и оппозиция имеют общую мотивацию: интеграцию в Европейский Союз" , - такое мнение он высказал в эфире Радио Свобода.
Однако, по мнению экс-президента, происхождение этой мотивации разное.
"Например, когда я был премьер-министром, президент (Леонид Кучма- ред.) думал о российском векторе. Когда я стал президентом, оппозиция думала о пророссийском векторе", - отметил Ющенко.
По его убеждению, что сегодня суть дела заключается далеко не в политиках.
"Она заключается в нации. Политик - это кукла, которую ведут миллионы людей. Если у этих людей выбор европейский, то я вам гарантирую - европейский выбор будет. А если мы до сегодняшнего дня не знаем, на каком языке говорим, какова наша память, кто наши герои, и куда мы идем, политики всегда будут манипулировать", - добавил экс-президент.