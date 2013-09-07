Ющенко: власть и оппозиция впервые выбрали общий путь в Европу

"За 22 года впервые сложилась такая ситуация, что власть и оппозиция имеют общую мотивацию: интеграцию в Европейский Союз" , - такое мнение он высказал в эфире Радио Свобода.

Однако, по мнению экс-президента, происхождение этой мотивации разное.

"Например, когда я был премьер-министром, президент (Леонид Кучма- ред.) думал о российском векторе. Когда я стал президентом, оппозиция думала о пророссийском векторе", - отметил Ющенко.

По его убеждению, что сегодня суть дела заключается далеко не в политиках.

"Она заключается в нации. Политик - это кукла, которую ведут миллионы людей. Если у этих людей выбор европейский, то я вам гарантирую - европейский выбор будет. А если мы до сегодняшнего дня не знаем, на каком языке говорим, какова наша память, кто наши герои, и куда мы идем, политики всегда будут манипулировать", - добавил экс-президент.