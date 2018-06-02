«Одноразовый миллиард»: камерная растрата

Прошлогодние парламентские выборы стали самыми дорогими в истории независимой Украины. 1 миллиард 200 миллионов стоило их проведение госбюджету, а еще 993 миллиона 600 тысяч выдели на обеспечения видеонаблюдения в день голосования. Депутаты большинства, президент и правительство оказались единодушны – в стремлении к честности негоже экономить. Отвечая на обвинения в непозволительном расточительстве, все, как один, уверяли, что системы видеонаблюдения смогу послужить и образованию, и безопасности: много говорили о том, что камеры, в последствии, можно будет использовать для обеспечения безопасности школ и детских садиков. Спустя год оказалось, что пользоваться ими никто не разрешал.

За ценой не постоим

«Придется пойти на эти затраты и установить видеокамеры», - заявил премьер-министр Николая Азаров, комментируя неожиданный для общественности законопроект тогда еще депутата Партии регионов Владислава Забарского "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року", которым предлагалось охватить видеонаблюдением избирательные участки всей страны.

По мнению главы правительства, известного скряги, миллиард гривен, потраченный на видеотрансляцию в день выборов, поможет обеспечить их законность и убережет от фальсификаций. Седовласового политика не смутило даже то, что в соседней России на подобный опыт потратили примерно 3,5 миллиарда гривен, обеспечив видеотрансляцию голосования на более чем 90000 избирательных участках, а критики выборов и демонстраций после их проведения все равно не избежали. Только на одном участке в Дагестане вброс бюллетеней в урну, зафиксированный камерой, стал поводом для аннулирования результатов выборов.

Верховную Раду, вернее 259 народных депутатов, тоже не смутили ни скептические настроения экспертов, которые предупреждали, что основные фальсификации камеры зафиксировать не смогут, ни даже прохладное отношение к идее Центральной избирательной комиссии, члены которой сетовали, что им даже на само проведение выборов с трудом деньги нашли, а тут с легкостью отдали миллиард на камеры. Замглавы ЦИК Жанна Усенко-Черная посоветовала щедрым депутатам потратить деньги налогоплательщиков с большей пользой – например, закупить сканеры, которые, в отличии от веб-камер, способны исключить махинации с подсчетом голосов.

Законопроект Забарского, который до последнего дня не мог четко аргументировать выделение именно 993 миллионов гривен, приняли без предварительного обсуждения и почти мгновенно нашли средства на его реализацию. Это при том, например, что уже который год больные ВИЧ-СПИД, туберкулезом и вирусными гепатитами безрезультатно просят власть выделить миллиард гривен на спасение тысяч жизней.

Освоить миллиард сразу же назначили компанию «Ситроникс информационные технологии Украина», которая входит в состав российской ОАО «Ситроникс» и контролируется русским миллиардером Владимиром Евтушенковым, владельцем мобильного оператора «МТС». Такой выбор объяснили… отсутствием выбора и опытом «Ситроникса», который обеспечивал с помощью видеомониторинга «прозрачность» выборов в России.

К квалификации компании действительно претензий нет и не было, а проверить эффективность использования средств не представлялось возможным – только около 200 миллионов гривен ушло на программно-аппаратные комплексы (ПАК) видеонаблюдения (в их состав входят ноутбук НР ProBook 4540 s, 2 камеры Logitech C310, USB-удлинитель, сетевой удлинитель Defender, металлический шкаф с замком и тросик безопасности), которые можно оценить и пересчитать. А вот остальные средства, которые, по словам руководства компании, ушли на услуги телеком-операторов и работу специалистов, оценке эффективности не подлежат.

Как бы то ни было, а в день выборов действительно все избирательные участки страны были обеспечены мобильной, фиксированной или спутниковой связью и позволяли наблюдать за выборами в режиме онлайн на специальном сайте. Правда, желание наблюдать 28 октября изъявили не больше полумиллиона человек. Впрочем, и смотреть-то особо было не на что: камеры транслировали, преимущественно, только кабинки для голосования и, соответственно, входящих в них. Самые находчивые воспользовались этим, чтобы передать привет родным и близким. Процесс подсчета голосов также фиксировался, но уже не был доступен пользователям. Чтобы увидеть такое видео, нужно подать соответствующий запрос. Правда, хранится оно всего год, так что если кто не успел – уже почти опоздал.

Ноль ценой в миллиард

Однако желаемого эффекта потраченный миллиард не дал – претензий к самым дорогим выборам была масса – и от украинских наблюдателей и экспертов, и от международных. Кадры порой даже кровавых и многодневных противостояний в мажоритарных округах по всей стране обошли, без преувеличения, весь мир, а на пяти округах результаты выборов и вовсе оказались невозможными для признания Центризбиркомом.

«Применение камер видеонаблюдения имело признаки фасадной демократии», - считает глава Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. По ее мнению, таким образом власть всех уровней пыталась легитимизировать выборы. «Но нам не известно ни одного факта, когда записи с видеокамер были использованы в судах для обжалования процесса подсчета голосов или хода волеизъявления. Общий коэффициент полезного действия этих камер сведен к нулю. К, сожалению, этот ноль обошелся в миллиард налогоплательщикам, а мог быть использован на более актуальные потребности граждан», - считает она.

При этом она добавляет, что для настоящей пользы к видеоизображению стоило бы добавить аудио. «Еще перед парламентскими выборами мы настаивали на том, что если не обеспечена трансляция по подсчету голосов, то смысла в трансляции дня голосования мало. Если обеспечить наблюдение на ОИК аудио записью, придать этой информации статус надлежащего доказательства в судебном процессе и обеспечить открытый доступ к видео и в формате записи с официального портала, тогда прозрачности выборам это действительно добавит. В формате, который был предложен на парламентских выборах, камеры на участках не имеют никакого смысла», - уверена она.

Сам автор законопроекта, ныне и.о. министра Кабинета Министров, отвечать на вопросы о судьбе миллиарда отказывается: «Я больше не депутат и вообще – обращайтесь ко мне через пресс-службу».

Хоть шерсти клок?

Утешившись тем, что демократия стоит дорого, и смирившись с потерей миллиарда, общество в лице журналистов и общественных деятелей робко поинтересовалось у инициаторов закона судьбой 32 192 программно-аппаратных комплексов систем видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения, в состав которых входят 64 384 веб-камеры.

В России веб-камеры и ноутбуки обещали отдать школам, однако так и не собрались. Украина пошла по схожему пути обещаний. Общаясь с посетителями своей страницы в социальной сети Фейсбук, премьер-министр Николай Азаров отметил, что веб-камеры после выборов будут использовать для повышения общественного порядка на улицах населенных пунктов. «Я думаю, именно так на первом этапе мы и используем эти камеры после выборов», - объяснил он.

Более того, глава правительства даже не исключал, что камеры могут помочь следить за чиновниками. «Идея об установлении веб-камер в кабинетах чиновников, по моему мнению, очень правильная. Единственное: нужно подумать с точки зрения сохранения государственной тайны», - поддержал он идею одного из пользователей ФБ.

Бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин долго о примерах не думал и предложил нереализованный российский вариант. «Принято решение оставить видеокамеры в школах для видеонаблюдения и использовать другие технические возможности для обеспечения доступа к Интернету. Та техника, которая во время выборов была установлена в других помещениях, перейдет к школам», - заявлял он.

Первое сентября наступило, с дня выборов прошел почти год, а камеры ни разу не пригодились. Все облгосадминистрации Украины – именно им на хранение были переданы камеры после выборов – которым УНИАН разослал соответствующие запросы, отчитались, что все имущество, полученное для проведения видеомониторинга 28 октября, лежит без дела, но в целости и сохранности. Некоторые чиновники даже не поленились указать условия и температуру помещений, где хранится ценный груз. Радостно, что не разворовали, жаль, что без толку.

«Веб-камери для користування будь-яким організаціям, закладам, установам тощо не передавались», - указывают в своих ответах главы ОГА.

«З часу закінчення виборів 28 жовтня 2012 року жодна з веб-камер, що використовувалися на території області, в користування закладам та установам не передавалася», - подчеркивается в ответах.

При этом из регионов объясняют: «Порядок використання программно-апартних комплексів та іншого обладнання, необхідного для створення та функціонування системи відеоспостереження, встановлюється ЦВК. Станом на 08.08.2013 (время отправки запросов, - УНИАН) ЦВК не прийняла остаточного рішення щодо використання програмно-апаратних комплексів системи відеоспостережння та не надавала обледржаністрації жодних положень щодо використання цього обладнання».

Львовская обладминистрация, кстати, сама обратилась в ЦИК с письмом, чтобы согласовать возможность использования камер.

В Центризбиркоме тоже уверяют, что не против того, дабы ПАК послужили простому люду – были установлены в школах, садах, на улицах и т. д. С их помощью в учебных заведениях могут проводиться видео-уроки и конференции, а установленные на улицах они могут помочь правоохранителям.

«На сегодня в ЦИК уже приходят обращения от областных государственных администраций и органов местного самоуправления относительного использования систем видеонаблюдения. При этом поднимается вопрос передачи этого оборудования, в частности, веб-камер и ноутбуков, из сферы управления ЦИК в их управление», - отвечает на запрос Центризбирком, отмечая, что такой подход «видится наиболее оптимальным для обеих сторон, поскольку урегулирования хозяйственных отношений таким способом, позволит органам, уполномоченным управлять государственным имуществом, принимать самостоятельные решения на региональном уровне, что, в свою очередь, обеспечит наиболее эффективное их использование».

Также там говорят, что уже начата подготовительная работа по подготовке передачи программно-аппаратных комплексов систем видеонаблюдения, в том числе и веб-камер, которую планируется осуществить в ближайшее время. Но мнение ЦИК тут не решающее – именно Кабинет министров Украины, как объяснили УНИАН в ЦИК, должен выдать распоряжение для областей о праве использовать ПАК по своему усмотрению.

Миллиард одноразового использования?

Когда правительство уделит внимание проблеме эффективного использования оборудования, на которое потратили миллионы народных денег, спрогнозировать сложно. При этом, думаете, на следующих-то выборах потраченный миллиард точно пригодится? Нет. Это в России, например, не смотря на схожесть развивающихся «камерных» сценариев, свою систему намерены задействовать на выборах мэра Москвы. У нас тоже вот повторные выборы в пяти округах грядут, да и президентские не за горами.

Но, даже по прямому назначению миллиардное оборудование использовать в Украине не получится. «Хочу напомнить, что в названии закона уже заложено то, что его применение разовое и касается исключительно парламентской кампании 2012-го года. Использование камер не было предусмотрено уже даже во время внеочередных выборов в 224 округе города Севастополь от 7 июля. Таким образом, для повторного эксперимента по трансляции голосования нужно, как минимум, принять еще один специальный закон, ведь действие действующего не распространяется на президентские выборы», - объясняет Айвазовская.

Ее мнение подтверждает и замглавы ЦИК Андрей Магера: «Эти видеосистемы были закуплены для единоразового использования – именно для проведения парламентских выборов 2012 года. Для того, чтобы использовать их вновь на любых других выборах – нужен новый закон». Использовать систему, обошедшуюся в миллиард, на ближайших перевыборах в пяти округах, назначенных на декабрь, тоже, по словам Магеры, нельзя. Вот и получается, что миллиард-то – одноразовый…

Новый миллиард

Появится ли накануне хотя бы президентских выборов закон, предусматривающий использование систем видеонаблюдения в день голосования, ручаться нельзя. Оппозиция скажет, что он лишен смысла и будет права, большинство сделает вид, что не нашло голосов на спецзакон или вовсе предложит новую идею, которая уж на этот раз точно подтвердит честность выборов.

Подсказка – можно, например, снова скопировать российский опыт и закупить у соседей (если к тому времени они не превратятся во врагов) для каждого из более чем 30 тысяч участков так называемые электронные урны. Проще говоря, это такие механические, электромеханические или электронные машины, которые значительно облегчают и ускоряют процесс голосования и подсчета голосов, исключая всякого рода махинации, а иногда даже использование бумажных бюллетеней. Такими давно пользуются в США, и не только.

Россияне еще несколько лет назад изобрели свой собственный КОИБ – Комплекс обработки избирательных бюллетеней. «В широком смысле слова, - объясняет Википедия, - КОИБ представляет собой целый аппаратно-программный комплекс, в функции которого входит не только подсчёт голосов, но и автоматизированное выполнение прочих стандартных процедур, предусмотренных избирательным законодательством. Для голосования при помощи КОИБ используются бумажные бюллетени, которые сканируются и распознаются прибором, производящим подсчёт». Цена одного русского устройства – около 13 тысяч гривен (иностранные аналоги стоят больше 20 тысяч гривен). Умножьте на 33000 избирательных участков – вот вам и уже 440 миллионов. А урн ведь нужно в среднем около трех на каждый избирательный участок, плюс по одной дополнительной на участок – для голосования на дому…

Впрочем, судя по тому, что русские власти как-то не спешат внедрять КОИБ повсеместно – лишь около 50 штук опробовали на прошлый выборах – эти мудреные приспособления действительно исключают махинации с подсчетами, а, значит, тратить на них целый миллиард власти смысла нет. Разве только оппозиция теперь потребует потратить…

Анастасия Береза