Борьба за Украину: газ как последний аргумент

Ни взаимные визиты друг к другу чиновников высшего звена для переговоров, ни развязывание Россией торговой войны и давление на украинских экспортеров (читай – олигархов), ни попытки Кремля влиять на парламентский корпус Украины через недовольных евроинтеграцией представителей Партии регионов – не приносят РФ ожидаемого результата. В запасе только один фактор «принуждения к миру» - газовая война, которая, де-факто, уже стартовала еще в начале текущего года.

Так, в январе ОАО «Газпром» пригрозил Украине штрафом в размере 7 миллиардов долларов за недобор газа в 2012 году. Мол, согласно контрактам 2009 года, Киев обязался ежегодно приобретать не менее 41,6 млрд. кубометров газа (с учетом возможного снижения объемов закупки на 20%). Однако в 2012 году было закуплено всего 33 млрд..

Проблемное снижение объемов импорта

Впрочем, свои претензии «Газпром» не оформил в судебный иск по нескольким причинам. Во-первых, потому, что во время подписания Харьковских соглашений в 2010 году, объем импорта газа, подпадающего под действие принципа «бери или плати» снизился в обмен на продление срока базирования Черноморского флота в Крыму. Тогда сам глава «Газпрома» Алексей Миллер не выступил противником того, что ежегодная обязательная закупка Украиной российского голубого топлива уменьшилась до 33 млрд. кубометров газа. И существующим газовым контрактом не предусматривается начисление штрафных санкций при поставках голубого топлива.

Во всяком случае, в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины считают, что оснований для удовлетворения требований «Газпрома», нет. Более того, по информации ведомства, объемы поставок по контракту согласовываются «Нефтегазом» и «Газпромом» ежемесячно.

Так, по словам главы правления ПАО «Укртрансгаз» Сергея Винокурова, на сегодняшний день ежесуточная закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) в сентябре текущего года составляет около 150 млн кубометров. И с оплатой голубого топлива Украина не затягивает. «Мы в полном объеме и в определенный контрактом срок рассчитываемся с ОАО «Газпром», - сообщили УНИАН в профильном министерстве.

Также украинские чиновники уверяют, что принимают «все возможные меры по урегулированию с ОАО «Газпром вопросов по оптимизации условий существующего контракта на досудебном уровне».

Но, так как договориться с Россией о снижении цен на голубое топливо полюбовно не получается, Украина также пытается всячески диверсифицировать поставки газа. К примеру, сократив в первом полугодии импорт из РФ на треть, Киев в два раза увеличил импорт из Польши и Венгрии. Справедливости ради, отметим, что в абсолютных цифрах это — капля в море. Закупки из России составили 10,3 млрд кубометров, а из Польши и Венгрии — едва дотягивают до 700 млн кубов. Впрочем, в Минэнерго заверяют, что останавливаться на этом Украина не собирается.

С судом торопиться не надо

Во-вторых, Кремль не уверен в своей стопроцентной правоте в случае обращения в международный суд. Особенно, учитывая тот факт, что возможный иск к Украине будет аналогичным иску российского газового монополиста к чешскому подразделению немецкого концерна RWE.

Напомним, «Газпром» выставил им счет на 500 миллионов долларов за недобор газа, но европейский суд принял решение в пользу покупателя. Главным образом, такое решение суда связано с европейским антимонопольным законодательством, в том числе, в энергетической сфере. Грубо говоря, если существует более одного покупателя у одного поставщика, то основной покупатель может частично отказаться от своих обязательств по принципу «бери или плати» за счет другой компании.

К примеру, в Чехии, Россия продает газ как подразделению немецкого концерна RWE, так и контролируемой «Газпромом» чешской Vemex. В Украине ситуация похожа: с одной стороны, газ закупает НАК «Нефтегаз Украины», с другой – промышленные потребители получают российское голубое топливо через швейцарскую компанию Ostchem Gas Trading AG, принадлежащую украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

К слову, руководство «Нефтегаза» уже пыталось обратить внимание Минэнерго на тот факт, что с начала 2013 года импорт российского газа в Украину коммерческими структурами несколько увеличился. Учитывая, что эти поставки практически полностью покрывают потребности в голубом топливе промпредприятий, в «Нефтегазе» предположили, что Украина, по итогам 2013 года, может получить еще одну претензию от «Газпрома» на недобор газа.

Собственно, об этом еще в июле текущего года заявлял и пресс-секретарь главы правления ОАО «Газпром» Сергей Куприянов, который сообщил, что российский монополист пока не отправился искать правды в суде лишь потому, что не уверен в платежеспособности Украины.

Не исключает возможных разбирательств в суде по итогам 2013 года и независимый эксперт, экс-глава пресс-службы «Нефтегаза» Валентин Землянский. По его мнению, очередной счет Украине от «Газпрома» за недобор газа, с учетом роста цен в 2013 году, может составить около 12 млрд долларов. И это без прошлогодних претензий на сумму 7 млрд. Эксперт считает, что российская сторона сплюсует две эти суммы и может направить иск о взыскании в Стокгольм. А, так как средств на погашение долга у Украины нет, то Кремль может предложить мировую — мы вам списываем штрафы, вы нам отдаете ГТС. Причем, вовсе не на условиях трехстороннего газового консорциума при участии Украины, России и ЕС. А, скорее, по примеру Кыргызстана, ГТС которой РФ намерена приобрести за один доллар.

Временный отказ от украинских хранилищ

Собственно, в пользу подобного развития событий (попытки получения полного контроля над ГТС Украины) свидетельствует и третья причина того, почему Стокгольмский арбитраж еще не рассматривает иск «Газпрома» против «Нефтегаза». Речь идет об отказе Москвы использовать одну из главных частей украинской газотранспортной системы – подземные газовые хранилища (ПХГ). Точнее, платить за их использование при закачке тех объемов, которые хочет Россия.

В частности, глава Минэнерго Украины Эдуард Ставицкий недавно заявил, что Украине на осенне-зимний период 2013 года достаточно 14 млрд кубометров российского газа. В свою очередь, российская сторона требует заполнить украинские хранилища до 19 млрд кубометров, чтобы подстраховаться на случай холодов и не сорвать поставки в Европу. Но платить за эти «лишние» 5 млрд кубометров газа в РФ не хотят.

В то же время, Украина открыла свои хранилища для европейских газовых компаний для реверса голубого топлива, что весьма раздражает Москву. В частности, с ноября 2012 года Киев начал импорт газа из Германии, с апреля 2013 — со стороны Венгрии, а в середине мая стартовал тестовый импорт из Словакии. «Мы и дальше будем идти этим путем, если мы не найдем общий язык с нашими российскими партнерами», - заявил в четверг президент Украины Виктор Янукович.

Поэтому, пока идут переговоры о том, что, возможно, «Газпром» предоставит на закупку этих дополнительных 5 млрд кубов газа беспроцентного кредита (в размере около 2 млрд долларов) и продлит действие полученных ранее займов, Россия открыла против Украины и «второй фронт». Так, глава «Газпрома» Алексей Миллер намекнул европейцам, чтобы они аккуратнее относились к украинским хранилищам. Дескать, в 2004-м Москва уже уличила Киев в воровстве чужого газа. Грубо говоря, если с «обогревом» Европы в случае холодной зимы возникнут проблемы, «Газпром» просто заявит о несанкционированном отборе Украиной газа, который предназначался европейским потребителям.

Главные слабости «Газпрома»

Такая политика Кремля преследует несколько целей. Во-первых, Россия хочет напомнить Европе, что Украина — не такой надежный партнер, как кажется. «ЕС уже неоднократно делал громкие политические заявления относительно поддержки Украины в энергетических вопросах, но дальше этого дело не шло. Подтверждением украинских планов должны стать соответствующие контракты как на поставку в реверсном режиме, так и на хранение газа в украинских ПХГ», - считает Валентин Землянский.

Кроме того, по его мнению, европейцы будут заинтересованы в хранении, скорее всего, российского газа, который идет транзитом через территорию Украины. «А в такой ситуации без привлечения к переговорам «Газпрома» не обойтись», - отметил он.

Во-вторых, продемонстрировать нужность новых транзитных потоков для поставок энергоносителей на внешние рынки, денег для инвестиций на которые (на, собственно, достройку новых газопроводов) нет ни у «Газпрома», ни у правительства РФ.

Впрочем, учитывая, что сегодня у российского монополиста проблемы с европейскими компаниями, очередной кризис с поставками газа через Украину может сыграть на руку как Москве, так и Киеву. Украинскому руководству лишь важно правильно понимать и использовать ситуацию.

Так, на сегодняшний день Россия, помимо отмены штрафов за недобор газа по принципу «бери или плати», вынуждена давать европейцам скидки на газ. К примеру, итальянским ENI и Edison, немецким E.ON и RWE и греческой DEPA. «Это существенно бьет по важному показателю «Газпрома» - прибыли. В 2012 году прибыль российского газового монополиста снизилась на 37 % (до 19 млрд долларов)», - рассказал УНИАН эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его мнению, в 2013 году прибыль «Газпрома» также будет снижаться. «Если учитывать, что расходы России по различным проектам, в том числе, на приведение в порядок «Северного потока» и работ по «Южному потоку», составляют около 40 млрд долларов, то «Газпрому» будет сложно», - считает он.

Дело в том, что отсутствие прибыли ставит под сомнение реализацию «Южного потока»: чтобы получить кредиты, необходимо демонстрировать высокоприбыльную операционную деятельность. «Поэтому будущее «Южного потока» будет зависеть от того, согласится ли ЕС на финансирование этого проекта», - пояснил Корольчук.

В свою очередь, глава правления альянса «Новая энергия» Валерий Боровик считает, что необходимость финансирования новых транзитных потоков уже вызывает сомнение даже у стран, которые заинтересованы в получении дополнительных объемов голубого топлива. «Дело в том, что уже существующий объем трубопроводов создает профицит транспотирующих мощностей. И, вкладывая огромные средства в сомнительно выгодные проекты, но не инвестируя в добычу и расширение ресурсной базы, выполнить подобные контракты — весьма проблематично», - пояснил он.

По словам экспертов, тот же «Северный поток» строился в расчете на заполнение его из дополнительных источников, а не из существующей базы. И сегодня «Газпром» столкнулся с тем, что загрузить трубопровод газом он не может.

Таким образом, российский газовый монополист находится сегодня не в лучшей форме. И Украина вполне может использовать все слабости «Газпрома» в свою пользу в случае, если северные соседи попытаются эскалировать новый газовый конфликт.

Татьяна Урбанская