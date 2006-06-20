Черновецкий будет искать землю для корейцев, которые быстро размножаются

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине ХО Сун Чол обратился к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой найти и выделить в столице земельный участок под расширение их дипломатического представительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на встрече с мэром Киева.

Он сообщил, что дипломатический офис, расположенный по ул.Владимирской, 43, занимает площадь в 400 кв. м, а штат сотрудников посольства за последнее время значительно увеличился. Кроме того, посольство располагает офисом по ул.Федорова, 12, у которого также небольшая площадь. В связи с этим необходим новый участок земли для строительства посольства.

На это Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил, что в ближайшее время он предложит к рассмотрению несколько вариантов земельных участков в столице, и добавил: «Я расположен к тому, чтобы вам помочь, и лично буду контролировать, чтобы мы быстрее нашли (участок – УНИАН)».

Посол Кореи выразил пожелание об укреплении деловых контактов между Сеулом и Киевом. При этом он отметил, что в Сеуле недавно прошли выборы мэра.

Он передал приглашение Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ посетить столицу Кореи и посмотреть, как развивается город. По словам посла, его страна готова поделиться необходимой документацией и опытом по развитию крупных городов.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поблагодарил за приглашение и сказал, что обязательно направит кого-то из своих заместителей в Сеул. Также, по его словам, запланировано, что для изучения опыта в сфере коммунального хозяйства каждый руководитель фракций Киевсовета посетит какую-либо демократическую страну, большой город, а потом расскажет об изученном опыте в Киеве.

Как сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, он готов организовать пресс-конференцию для журналистов корейских бизнес-изданий с целью заинтересовать бизнесменов в привлечении инвестиций в украинскую столицу.

По информации посла Кореи, корейская диаспора в Украине составляет 30 тысяч человек. Из них украинское гражданство имеют 13 тысяч.

После встречи представитель Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств Павел КРИВОНОС сообщил журналистам, что Корея также хочет построить в Киеве свой Культурный центр и обратилась к властям столицы подыскать либо земельный участок, либо помещение для выкупа. «Это говорит о том, что отношения улучшились и у них есть тут интерес», - отметил П.КРИВОНОС.