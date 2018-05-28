Тимошенко вернулась на старт

В этот день в здании парламента все предвещало результативное голосование по премьер-министру. С палочкой приковылял Владислав Каськив, чуть не под руки привели Ивана Сподаренко. Кто-то из фракции НУ-НС пошутил, что их сюда привезут даже на катафалках. В кулуарах, где разгуливали в основном члены демкоалиции, царило оживление. Депутаты делились с журналистами составом будущего кабмина, на ухо рассказывали, что в пятницу Петя (Петр Порошенко – авт.) обрывал телефоны, умоляя поддержать его в кадровых притязаниях на пост министра иностранных дел. Одни журналисты спорили, кто из двух претендентов на пост министра юстиции (Роман Зварыч и Николай Онищук) все-таки победит. Другие делали ставки на то, согласиться ли Юрий Луценко на пост министра внутренних дел, или же делегирует другого самоборонца - Кихтенко. В тех бумагах, которые раздали журналистам и где была «объективка» на будущих членов правительства, отсутствовало имя Давида Жвании. Говорят, что Давиду Важаевичу припасли место председателя Антимонопольного комитета.

То тут, то там всплывали слухи: говорят, что «Литвину в Секретариате показали бумагу с распоряжением об увольнении Николая Литвина с поста руководителя Государственной пограничной службы Украины, пытаясь мотивировать его проголосовать за премьера». «А утюгом не пробовали?» - не поверила я. «Вот увидите», - убеждал нас источник.

В конце концов то, что в Верховную Раду пожаловал Виктор Андреевич, снимало вопросы насчет того, что мы сегодня будем с премьером – ну не мог Президент приехать на нерезультативное голосование.

И все проходило нормально. Сначала внесли изменения в повестку, которыми предлагалось отправить в отставку прежнее правительство и рассмотреть вопрос о назначении премьера. Потом все пошло по процедуре. Сначала выступил Президент, который представил не только кандидатуру будущего премьера, но и кандидатуры на пост министра иностранных дел - Владимира Огрызка, а также на пост министра обороны – Юрия Еханурова.

Следующей выступила Юлия Тимошенко. Душевно выступила, сказала о том, что власть становится все более зависимой от народа, что у политиков появляется ценнейшее качество – они начинают придерживаться данного слова. И впереди грядут серьезные глубинные реформы. При этом хорошо, если депутаты научатся играть не как прозападные или пророссийские политики, а как единая национальная сборная.

Юлии Владимировне никто не испортил настроения. Вопросы ей успели задать исключительно члены ее фракции. И, конечно, Юлия Владимировна получила замечательную возможность рассказать о том, как она будет строить работу правительства, о приоритетах, возможностях и так далее. Единственным, кто покритиковал Юлию Тимошенко, так это коммунистка Алла Александровская, которая вспомнила ей все кризисы ее правительства, и сказала, что самым продолжительным местом ее работы было предприятие «КУБ». Юлия Владимировна в этот момент даже не смотрела на трибуну, оживленно беседуя с Романом Зварычем.

Арсений Петрович поставил на голосование постановление об избрании на пост премьер-министра Юлии Тимошенко и … На табло высветилось 225 голосов. К трибуне тут же ринулись регионалы. Нашеукраинцы и бютовцы буквально завопили, что у их депутатов чисто технически не сработали карточки для голосования.

Яценюк бросил взгляд на Президента, Виктор Андреевич кивнул, и тут же вопрос о возврате к волеизъявлению был поставлен на голосование. И снова …225. Лицо спикера вытянулось, журналисты побежали в кулуары. И депутаты не заставили себя долго ждать. Нашеукраинцы и бютовцы выходили с одним единственным объяснением: сначала по техническим причинам якобы не проголосовали бютовец Иван Денькович и нунсовец Александр Омельченко. Во второй раз - Ярослав Федорчук. "Героем" дня стал регионал Владислав Лукьянов: перед вторым голосованием он просто вытянул карточку Арсения Яценюка.

Про то, что дело в данном случае не в деньгах, за которые у нас любят покупать депутатов, было ясно с самого начала. Слишком мгновенной была реакция членов демкоалиции. Владимир Филенко, Тарас Стецькив, Александр Турчинов, Михаил Поживанов, Андрей Шевченко, Богдан Губский, Давид Жвания - неполный список депутатов, которые тут же вышли в кулуары, и повторяли как один: это сбой в системе «Рада», а точнее диверсия аппарата Верховной Рады, организованная по просьбе регионалов. «Мы сами видели, как голосовали упомянутые депутаты», - повторяли бютовцы. Ярослав Федорчук тут же вышел к журналистам, и сказал, что он голосовал за Тимошенко, готов написать соответствующее заявление и повторить это вслух. Александр Омельченко повторил то же самое уже в буфете, нисколько не раздражаясь настойчивостью журналистов, и, заявляя, что он поддерживал и поддерживает Тимошенко.

- Андрей Анатолиевич, - обратились мы к бютовцу-эсбэушнику Кожемякину, - что ж вы так? Говорят, членов коалиции по ночам из кабинетов регионалов вытягиваете, чтобы они на миллионы не искусились, а тут не досмотрели, позволили систему "Рада" испортить.

- Не моя обязанность, но вот, - продемонстрировал он бумаги, - несу список следственной комиссии. Выглядит так, что "Рада" заранее была «настроена» на 225.

Рядом депутат-регионал Владислав Лукьянов объяснял, почему он забрал карточку у Яценюка. Так он, по его словам, протестовал против того, чтобы Яценюк ставил на повторное рассмотрение вопрос по Тимошенко, не посоветовавшись с фракциями. Владислав Лукьянов сказал, что он отдал карточку спикера после второго голосования. «А ваша собственная карточка где?» - ехидно поинтересовались журналисты. «В зале», - ответил депутат. «Обычно где она?» - настаивал мой коллега. «Обычно в коробочке», - сказал он.

Активистки-регионалки Анна Герман и Инна Богословская объясняли журналистам, что это голосование четко показывает: надо садиться и договариваться о создании широкой коалиции. Борис Колесников, прогуливаясь в кулуарах, утверждал, что регионалы не разблокируют трибуну, пока не будет избрано руководство парламента, а потом повторена вся процедура с предложением фракций, с представлением премьера Президентом и так далее.

Юлия Тимошенко, Вячеслав Кириленко и Юрий Луценко дали пресс-конференцию, в которой объяснили происходящее диверсией аппарата Верховной Рады и пообещали, что ничто не помешает им провести голосование за кандидатуру поименным образом (когда депутат встает и говорит, что он «за или против»), или путем поднятия рук. Депутаты демкоалиции убеждали нас, что это не противоречит Регламенту, поскольку техническая возможность голосовать с помощью электронной системы отсутствует.

В общем, в этот раз, несмотря на все, что мы знаем о «единстве» коалиции, то что говорили и то, как оценивали произошедшее помаранчевые выглядело как чистая правда. Слишком велико было привселюдное возмущение членов демкоалиции, слишком очевидно то, что удовлетворены кадровые притязания Виктора Балоги, и даже Юрию Еханурову пообещан пост министра обороны. Было такое чувство, что коалицию сплотило то, что они назвали диверсией аппарата Верховной Рады. Очень скоро стало известно, что Президент снова внесет кандидатуру Тимошенко. А значит, завтра Юлия Владимировна может стать премьером… И тогда первый демарш регионалов, если он имел место, будет выглядеть мелочно и злобно.

Маша Мищенко