Чем заболел Каськив?

Несколько дней сохранялась интрига – каким образом будет голосовать депутат Владислав Каськив (НУ–НС) за кандидатуру Юлию Тимошенко на должность премьер-министра, если он перенес тяжелую операцию, что, по словам самого Каськива, длилась три часа. Говорили, что его принесут на руках или привезут в инвалидном кресле.

Однако господин Каськив появился в Верховной Раде на своих ногах без чьей бы то ни было помощи, правда с костылем.

Мы попробовали узнать, насколько ситуация с болезнью Каскива угрожала назначению премьер-министра (хотя, как выяснилось, голосование за Тимошенко висело на волоске не только по этой причине).

Как мне сообщила в Октябрьской больнице, где лечился Каскив, старшая сестра отделения общей хирургии Мария Петриченко, депутат ушел из больницы еще вчера утром (в понедельник). В то же время вчера в интервью «Сегодня» он сказал, что всеми силами постарается попасть на голосование за Юлию Тимошенко, но не знает, когда его выпишут.

– Буду стремиться попасть, – цитировало издание Каськива, – хотя пока я даже не знаю, когда меня выпишут. Врачи говорили, это будет зависеть от моего состояния здоровья.

Каськив выписку на руки не получил и, наверное, на этой неделе еще не получит ее, хотя вчера он уже знал наверное, что придет в Верховную Раду.

В больницу народный депутат попал в субботу. Его доставила туда карета скорой помощи после обеда, с диагнозом – паховая грыжа. Через полтора часа его прооперировали. От наркоза Каськив отходил сорок минут. А в понедельник утром, как шла речь выше, он оставил помещение больницы.

Старшая медсестра говорит, что Каськив особенных требований к персоналу не выдвигал, поселили его в палате на двоих с «улучшеными условиями».

Я поинтересовалась у врача, который ассистировал во время операции, Леонида Маркулана, сколько времени длилась операция, однако он сказал, что таких деталей не имеет права разглашать. Однако удивился, услышав, о том, сколько длилась операция.

– Зачем вы отпустили пациента после тяжелой операции домой? – спросила я у врача. – Он вынужден ходить на костылях!

– Как на костылях? – удивился Маркулан. – Я думал, что он покинул отделение еще в воскресенье...

Но сразу же, поняв всю суть поступка народного депутата, напустил на себя важный вид и опять начал объяснять, что не имеет права рассказывать о таких вещах.

Оксана Климончук