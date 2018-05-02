Новый политсезон: внешние угрозы и внутренние проблемы

Нынешняя политическая осень несет ряд угроз и вызовов как для оппозиции, так и для действующей власти. Кличко, Тягныбок и Яценюк будут вынуждены договариваться между собой, решать вопрос единого кандидата если не на всю президентскую избирательную кампанию, то на второй тур выборов — точно. Учитывая тот факт, что трио лидеров не нашли общего языка даже во время всеукраинской акции «Вставай, Украина!», решающие исход президентских выборов переговоры будут трудными.

У власти же на повестке дня вопросы, связанные с эффективностью работы правительства, неуправляемым парламентом и внешнеполитические проблемы. Не на руку власти сегодня тяжелая экономическая ситуация в стране, торговая война с Россией, дырявый бюджет и смена групп влияния в окружении президента.

Украина перед выбором: Азия или Европа

С одной стороны, выбор внешнеполитического курса страны уже как бы давно закреплен: Украина идет в Европу. С другой — до последнего времени путь этот прокладывался довольно вяло. Лишь когда на горизонте замаячил Вильнюсский саммит «Восточного партнерства», на котором Украина намерена подписать договор об ассоциации с ЕС, открывающий наши границы для европейских товаров и наоборот – европейский вектор развития нашей страны стал неотвратимой реальностью. Причем, не только для Киева, но и для нашего давнего стратегического партнера — Москвы.

«Ответ Чемберлену» последовал незамедлительно: с 14 августа 2013 года Россия внезапно ужесточила правила прохождения украинских грузов на таможне, таким образом, практически остановив украинский экспорт.

Впрочем, вряд ли украинской власти следовало ожидать от Кремля иного к себе отношения. Конец «успешной» тактике внешнеполитических маневров Банковой, когда, в случае охлаждения отношений с Брюсселем, Киев тут же «возвращался» в круг интересов Москвы, был положен еще в начале 2012 года, когда после президентских выборов в России в главное кресло РФ вернулся Владимир Путин. После этого пресловутая политика украинской многовекторности дала сбой. «Сегодня так называемая торговая война не играет решающей роли в стремлении президента Украины Виктора Януковича интегрироваться в европейское сообщество», - считает политтехнолог Константин Долгов.

По его словам, решение о сближении с ЕС принято украинской властью давно и под влиянием других предпосылок. «Прежде всего, это личные гарантии безопасности со стороны Запада, сохранность капиталов и собственная легитимность в глазах международного сообщества», - отметил он.

Как бы там ни было, на сегодняшний день шансы на подписание соглашения об ассоциации с ЕС гораздо лучше, чем когда бы то ни было. «Еще год назад и в Украине, и в Европе о подписании соглашения об ассоциации господствовало довольно пессимистическое настроение. Но сегодня шансы на заключение соглашения лучше, чем когда-либо ранее. Это признают все», - заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко.

После торговой войны с Россией последует газовая

Тем не менее, нынешний расклад во внешней политике чреват для Украины дальнейшим продолжением проблем экономического характера. Вслед за российской угрозой украинским экспортерам, речь идет о вероятности развязывания новой газовой войны.

Основной камень преткновения — цена на российский газ. В своем недавнем интервью украинским телеканалам президент Украины Виктор Янукович жестко «прошелся» по несправедливому газовому контракту, назвав предложения российской стороны относительно урегулирования вопроса — унизительными. Грубо говоря, Москву, в обмен на дешевый газ, интересует вступление Украины в Таможенный союз. Но Киев уже дал понять Москве, что первым делом для Украины — евроинтеграция. «Мы никогда не согласимся, чтобы этот контракт существовал дальше... Мы не можем торговать страной», - заявил глава государства.

Впрочем, «первая ласточка» относительно обострения отношений Украины и России в этом вопросе прозвучала еще в июле. «Мы приняли очень жесткое решение: никогда и ни при каких условиях не закачивать газ в украинские хранилища», - заявил глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер и пообещал, что это решение не будет меняться, независимо от условий, которые может предложить украинская сторона.

Кроме того, «Газпром» прекратил предоплату за транзит газа через территорию Украины и заявил о прекращении переговоров вокруг российско-украинского газового консорциума. «Оснований для ведения переговоров по консорциуму нет. Чтобы предметно вести переговоры, необходимо внести изменения в украинское законодательство... До сегодняшнего дня этого не сделано... Время идет, но ничего не происходит», - заявил Миллер.

Как известно, весь прошлый год Украина и Россия вели переговоры о создании газотранспортного консорциума для совместного управления украинской ГТС. И даже почти договорились, что консорциум будет двухсторонним. Но до подписания документов не дошло: в феврале текущего года ЕС заявил о своей заинтересованности стать третьим участником консорциума. На этом все и застопорилось.

Дело в том, что, во-первых, идея двустороннего консорциума противоречит европейскому энергетическому законодательству. Во-вторых, Россия, отказываясь закачивать в украинские хранилища газ, предназначенный для стран ЕС, за свой счет, ведет «наступление» не только на украинский фронт, но и на европейский. И еще не известно, кто от этой войны пострадает больше.

С одной стороны, в случае холодной осени и зимы, «Газпром» будет не в состоянии быстро отреагировать на возрастающую потребность Европы в газе. С другой, учитывая, что Украина в любом случае будет выбирать из своих хранилищ необходимое ей количество газа, это позволит в очередной раз обвинить Киев в краже европейского голубого топлива.

Кроме того, это позволит «Газпрому» снова поднять в Европе вопрос целесообразности использования Северного и достройки Южного потока. В частности, сегодня ЕС не дает согласия на единоличное использование Россией газопровода OPAL, который является продолжением «Северного потока». Соответственно, «Газпром» не может его загрузить газом. Но, в случае развязывания новой российско-украинской газовой войны, Россия будет аргументировать своим европейским партнерам, что для наполнения «Северного потока» газ есть. «И этот газ будет перебрасываться с украинского транзита на «Северный поток». Это не очень выгодно, потому тариф на прокачку по «Северному потоку» дороже. Но для «убеждения» Европы Россия пойдет на такой шаг», - считает эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

На сегодняшний день, по его словам, OPAL является своего рода гарантией для Украины, что наш транзитный газ не пойдет в «Северный поток». «Однако сомневаюсь, что, если ЕС и Россия найдут общий язык по всем вопросам, то фактор Украины будет учтен», - пояснил он.

Парламентские баталии как результат президентских амбиций

Не менее важными в новом политическом сезоне будут для Украины и проблемы, связанные с работой парламента. Какую-никакую эффективность Верховная Рада, пожалуй, сможет проявить только при принятии следующего пакета евроинтеграционных законов. «Мы все понимаем, что нужны европейские стандарты во всем: в образовании, в здравоохранении, в культуре и так далее», - заявил спикер парламента Владимир Рыбак накануне открытия третьей сессии Верховной Рады.

По его словам, после того, как будут рассмотрены эти законопроекты, депутатам останется принять закон о прокуратуре и решить вопросы, связанные с изменениями в избирательное законодательство.

Впрочем, по мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, этот вопрос будет и самым критичным в работе Верховной Рады. «Регионалам нужно будет что-то делать, ведь именно они своими руками загнали себя в логическую ловушку, заявляя о «безальтернативности курса на евроинтеграцию»... Даже, если Янукович вовремя передумает и «в свете вновь открывшихся обстоятельств» резко сменит внешнеполитический курс – без парламентских баталий не обойтись. А если не сменит, то КПУ (по службе) и часть регионалов должны будут хоть немного, но пошебуршать», - считает он.

Впрочем, не безоблачное состояние отечественной экономики, да еще и осложненное нынешними отношениями с Россией, может спровоцировать конфликт парламента и правительства. «Это противостояние уже заложено и безоблачных отношений по линии Верховная Рада — Кабмин, как в шестом созыве парламента, не будет», - уверен политтехнолог Андрей Золотарев.

По его мнению, учитывая тот факт, что осень Украина встречает с минимальными запасами газа и в преддефолтном состоянии, Кабмин будет выходить в парламент с новыми инициативами «покращень». «Грубо говоря, будет искать средства и думать, как залезть поглубже в карманы украинцев, а депутаты, в свою очередь, будут пытаться показать, как отстаивают интересы народа, одновременно отстаивая интересы своего бизнеса», - рассказал он.

Однако экономические темы будут лишь оттенять проблемные вопросы политического характера. Во-первых, Верховной Раде до ноябрьского саммита необходимо определиться с выборами в пяти проблемных округах. На Согласительном совете руководителей парламентских фракций было принято решение, что вопрос о повторных выборах на этих округах будет рассмотрен в четверг, 4 сентября. Но хватит ли голосов — еще вопрос.

Во-вторых, в нынешнем политическом сезоне еще одной проблемой станут столичные выборы. «Во многом битва за Киев — это демо-версия президентской кампании. Она определит тенденции, которые будут применяться в 2015 году», - считает Андрей Золотарев.

И в этой связи трудно придется и оппозиции, и власти. «Три оппозиционных лидера еще в День Независимости пошли каждый своей дорогой и продемонстрировали, что у каждого из них свое видение будущего... Старт президентской кампании лишь определит еще более высокую конфликтность», - пояснил Золотарев.

Таким образом, оппозиционеры, скорее всего, будут сражаться и на провластном поле против действующего президента, и друг с другом. Власть же, чтобы доказать свою нужность и в 2015 году, будет вынуждена уже сегодня демонстрировать электорату все больше «покращень».

Татьяна Урбанская