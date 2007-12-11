БЮТ обвиняет Партию регионов в блокировании депутатских карточек

Народный депутат фракции БЮТ Богдан ГУБСКИЙ обвиняет фракцию Партии регионов в сознательном блокировании карточек депутатов фракций, входящих в коалицию демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Это еще раз подтверждает, что аппарат Верховной Рады, который не изменился на сегодняшний день, работает на Партию регионов. И есть доказательства того, что они сознательно блокируют карточки, чтобы кандидатура Ю.ТИМОШЕНКО не прошла», - сказал Б.ГУБСКИЙ.

Депутат от БЮТ подчеркнул, что все 227 народных депутатов, подписавшие соглашение о создании коалиции демократических сил, проголосовали об избрании Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины.

В свою очередь депутаты фракции «НУ-НС» Юрий ЛУЦЕНКО и Давид ЖВАНИЯ сообщили журналистам, что после первого голосования за кандидатуру премьер-министра депутаты Партии регионов забрали у председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА карточку для голосования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьера – “за” проголосовали 225 депутатов.