И снова про единого

В некотором роде, текущие диспозиции оппозиционеров и власти перед президентскими выборам (до которых еще – более полутора лет), напоминают расклады 1999-го года. Правда, усердно делая вид, что уроки горького прошлого учтены, оппозиция образца 2013-го стремится убедить избирателей в активном поиске решения о том, кто будет единым кандидатом, которому предстоит бросить вызов действующему главе государства Виктору Януковичу.

Времени на то, чтобы с фамилией «единого», во-первых, определиться, а, во-вторых, чтоб объяснить избирателям, почему «именно этот, а не тот», остается все меньше. Потенциальные «единые» это прекрасно понимают. Собственно, новую волну обсуждения данной темы дал в конце августа один из претендентов – Кличко. С него и начнем.

Кличко все еще определяется с тактикой

«Я думаю, что к этому вопросу мы придем либо к концу этого года, либо к началу следующего. Хочу еще раз подчеркнуть: очень важно, чтобы была согласованная кандидатура от оппозиционных сил, выдвинут единый кандидат», - заявил Виталий Кличко 24 августа. А на уточняющий вопрос кого-то из журналистов, должен ли единый кандидат от оппозиции быть выдвинут уже в первом туре, он заявил, что это «было бы желательно».

Тут бросается в глаза глупость уточняющего вопроса, поскольку во втором туре и так будет либо один оппозиционер против Януковича, либо, что менее вероятно, два оппозиционера один против другого. В первом случае оппозиционный кандидат, единый или нет, все равно будет единственным. Во втором никто из двух не сможет быть представителем всей оппозиции.

Следует отметить, что взгляды Кличко претерпели некоторую эволюцию. В середине мая он определял срок желательного выдвижения единого оппозиционного кандидата как «до весны следующего года». Теперь же, как видим, сдвинул хронологические рамки «к концу этого года, либо к началу следующего».

При этом, продолжая настаивать на выдвижении согласованной кандидатуры от оппозиции, Виталий так еще и не ответил, будет ли выдвигаться он сам. Но и тут наметился некоторый прогресс. В марте в интервью Би-Би-Си на прямой вопрос, собирается ли обладатель самого высокого среди оппозиционеров на тот момент президентского рейтинга участвовать в президентских выборах, Кличко ответил буквально следующее: «Президентские выборы будут в 2015 году, еще очень много времени до президентских выборов, и все разговоры об этом - не более чем спекуляция. Я считаю, что сегодня не имеет смысла говорить об этом».

31 августа в интервью тому же Би-Би-Си на этот вопрос он уже отвечает «я думаю о возможности своего участия» и обещает официально объявить о своем решении через несколько месяцев, «посоветовавшись с гражданским обществом». Стоит обратить внимание на заявление о намерении посоветоваться именно с обществом, а не с другими потенциальными претендентами на президентское кресло, которых боксер призывает определиться с согласованной кандидатурой.

Яценюк уже определился

Все эти недоговоренности по меньшей мере забавны. И не только со стороны Кличко, участие которого в президентской гонке мало у кого вызывает сомнения. Яценюк тоже много не договаривает. Хотя ответ на вопрос о едином кандидате у него есть – таким кандидатом он называет Юлию Тимошенко. Можно мысленно продолжить гипотетический диалог Кличко и Яценюка на эту тему.

- Давай уже определимся с единым кандидатом.

- Давай, я предлагаю Юлю, поддерживаешь?

- Так она не может баллотироваться, у нее непогашенная судимость.

- Так и ты не можешь баллотироваться, ты последние десять лет не жил в Украине.

- Ну ладно. Допустим, мы с ней не можем. Так зато ты можешь, выдвигайся.

- Я тоже не могу. Партия объявила о поддержке Юли. Представляю, какой вой подымет кое-кто из моих, если я сейчас скажу, что буду выдвигаться сам.

- Получается, ни ты, ни я, ни Юля. И кто тогда остается?

- Да отож…

- И что делать будем?

- Будем время тянуть. Других вариантов пока нет.

Разумеется, этот диалог не имел места в реальной жизни, зато он помогает лучше понять происходящее. Остается открытым вопрос о праве баллотироваться Тимошенко и Кличко. Он может доказать, что конституционное требование о проживании в Украине в течение последних десяти лет до дня выборов не является препятствием для его выдвижения. А с нее могут снять судимость. Или доказать, что «Закон о выборах Президента Украины», запрещающий выдвигаться лицам с непогашенной судимостью, противоречит Конституции, которая такого ограничения не содержит.

Будут ли Яценюк и Тягнибок до последнего бороться за право Кличко баллотироваться в президенты? Ответ во многом зависит от того, будут ли они при этом выдвигаться сами. Получается, Виталий объективно больше заинтересован в определении фамилии единого кандидата, чем двое его соперников. Особенно, если это будет его фамилия.

Реализм Тимошенко и оптимизм Тягнибока

Пока же работает сценарий, предложенный еще в мае Юлией Тимошенко: в первом туре выборов принимают участие все оппозиционные лидеры, а во втором остальные поддерживают того, кто прошел. Основной недостаток такой стратегии – будет сложно удержать оппозиционеров от критики в адрес друг друга во время кампании. Все-таки за электорат им придется больше конкурировать между собой, чем с Януковичем. Но есть у этого варианта два неоспоримых достоинства. Во-первых, он проще других в реализации, поскольку само собой все идет именно так. Во-вторых, он избавляет оппозиционных лидеров от досадной необходимости пояснять, почему них никак не получается выдвинуть единого кандидата.

Но при этом он невыгоден Кличко и Яценюку. Кличко – по причинам, изложенным выше. Яценюку – поскольку для нынешнего главы «Батькивщины» именно поддержка Тимошенко является очень важным ресурсом в президентской гонке. Пока же он вынужден не только конкурировать с остальными на равных, но даже объявить о своих президентских амбициях не может, потому что называет своим кандидатом Тмошенко.

В то же время предложенная Тимошенко стратегия выгодна Тягнибоку. Иначе ему пришлось бы выбывать из соревнования, объявив о поддержке кого-то из более рейтинговых кандидатов. Пока же из его лагеря в качестве аргументов за продолжение борьбы звучит критика в адрес социологов, которые действительно перед парламентскими выборами прогнозировали его партии результат намного меньше достигнутого.

Рейтинги же в самом деле могут еще неоднократно поменяться. В подтверждение можно напомнить динамику рейтингов кандидатов в президенты за первое полугодие 1999 года по данным Центра социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС-ГЕЛЛАП»:

% голосов «за» если бы выборы проходили в момент опроса 1999 январь февраль март апрель май июнь Н. Витренко 15 17 20 19 21 18,5 Л. Кучма 13 21 19 17 18 25 Е. Марчук 3 3,5 3 3 3,5 4 А. Мороз 10 10 9 10 8 7 П. Симоненко 10 13 10 8 9 10 А. Ткаченко 2 2,5 2,5 3 3 2,5 В. Чорновил 5 - - - - - Г. Удовенко - 5,5 4,5 4 4 3 Ни за кого 36 35 28 35 35 30

Через четыре месяца в первом туре выборов Кучма стал первым, Симоненко вторым, Мороз третьим, а Витренко четвертой.

У нас же до выборов пока что еще не четыре, а девятнадцать месяцев. И чтобы сорвать сценарий, выгодный Банковой, оппозиционерам нужно представить своим сторонникам убедительные ответы по нескольким вопросам:

1. Кто из них все-таки намерен баллотироваться.

2. Почему считает нужным сделать это, а не поддержать другого.

3. Почему с выбором единого кандидата должны определиться сами оппозиционные лидеры, а не избиратели в первом туре.

4. Почему единым кандидатом должен стать не обязательно тот, у кого самый высокий рейтинг в настоящий момент или станет таким ближе к выборам.

Иначе остается плыть по течению. А куда оно вынесет, еще неизвестно.

Игорь Гридасов