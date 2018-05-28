Будущий президент России руководил всей грязью против Украины?

Наконец произошло. Владимир Путин, выдержав паузу в наилучших традициях не то театрального режиссера, не то следователя Лубянки, назвал наконец имя своего преемника на посту президента России. Сначала в как нельзя более демократичной манере кандидатуру первого вице-премьера правительства РФ Дмитрия Медведева выдвинули сразу четыре политических партии – „Единая Россия” „Справедливая Россия”, Аграрная партия и „Гражданская сила”. Лидеры всех сил - инициаторов выдвижения немедленно пошкандыбали в Кремль к Путину – вроде как объяснить „свой” выбор. И гроза чеченских сортиров соизволил подтвердить: «Целиком и полностью поддерживаю это предложение».

Интересно было бы найти человека, который считал бы, что то и в самом деле четыре партии выразили свою собственную политическую волю. Вполне понятно, что воля эта – вельможная, путинская. Другой вопрос, почему выбор Владимира Владимировича был сделан не в интересах Сергея Иванова, родной кагебешной „косточки”, а пришелся на гражданскую „штафирку” Дмитрия Медведева. Многие, в том числе признанные эксперты и политики „сватали” именно бывшего товарища Путина по спецслужбе в его преемники. Хотя признаки того, что Путин готовит к президентству именно Медведева, были заметны уже давно. Кураторство над масштабными нацпроектами, мощная имиджевая кампания. В частности, из кинахоподобного чиновника пытались сделать „продвинутого” современного юнца, который „отпадно” пользуется молодежным сленгом и пишет в блоги „чисто падонковские” реплики. Усердный российский Интернет резвенько отоагировал на выдвижение „радной души”: „Прєвєд, Медведев!”

Кроме того, злые языки в России поговаривают, что и Дмитрий Анатолиевич Медведев никоим образом не является чужим для КГБ. Якобы еще во времена студенчества нынешний кандидат в президенты России, как и другие особо сознательные студенты юрфака, имел определенные контакты с органами. И то благодаря их сотруднику Владимиру Путину, который курировал родной юридический факультет ЛДУ и занимался там подбором кадров для „конторы”.

Эти же недобрые языки плещут, что именно из-за незаурядных успехов юного Дмитрия в „художественном стуке” на окружающих Владимир Владимирович выделил его среди других сознательных внештатных и не забывал даже после выпуска из университета. Потому и пригласил на работу способного молодого работника в мэрию Ленинграда помощник Анатолия Собчака Владимир Путин, набирая административный аппарат. Жаль, не дадут московские кагебисты порыться в личном деле Дмитрия Анатолиевича на предмет его (не) пребывания в категории ОДР (оперативный действующий резерв) ФСБ...

А потому довольно смешно читать оперативный комментарий политтехнолога и галерника, тьфу, галериста Марата Гельмана о том, что всем в России не нравится заполнение кадровых ниш в управленческом аппарате людьми из спецслужб. Духовный отец российских и украинских „темников” надеется, что „с приходом Медведева это окончится”. Конечно! Вероятно, и сам Марат Александрович даже в помещение ФСБ никогда не заходил. К тому же нет оснований не верить другу и сообщнику Гельмана Глебу Павловскому, который считает, что после успешных для Медведева выборов команда Путина останется у власти, а Сергей Иванов займет „высокое место”. Ну а как же без „смотрящего” в царстве?

А какой роскошный и единогласный „одобрямс” закатили российские СМИ „эпохальному решению”! Совок отдыхает однозначно. Одни заголовки чего стоят: „Представители трех основных конфессий России положительно отнеслись к выдвижению Медведева” „Индекс РТС достиг исторического максимума – оптимизм вызывало имя преемника Путина” „Что обещал Медведев: больше работать и родить второго ребенка” „Сергей Миронов: Медведев профессионально абсолютно готов стать президентом” „Чадаев: президент Медведев – это возрождение российской интеллигенции”. Их сотни, написанных будто под копирку.

Не знаю, может, у нас в Украине “дестабилизация”, но меня от такой единодушной стабильности нудит, кроме шуток.

Те, кто работал и общался с Дмитрием Медведевым, отмечают его такие характеристические черты: чрезвычайная сдержанность и „футлярность”, нехватка артикулированных собственного мнения и позиции, сухость и роботоподобная безэмоциональность. Он всегда был ревностным и старательным исполнителем. „Преданный Путину без лести” Медведев известен также как жесткий (даже жестокий) администратор и сильный юрист. Именно ему доверили возглавить избирательный штаб Путина после отхода Ельцина.

Еще смолоду Дмитрий Анатолиевич защитил кандидатскую диссертацию на тему реализации гражданской правосубъектности государственных предприятий. В последующей деятельности знания и умения подстроили эту правосубъектность под интересы так называемого „питерского клана”, «прикипели» к Медведеву.

Будущий президент России мог бы с полным правом провозгласить сакраментальную фразу: „Наш дом – Газпром”. С легкой руки Путина, еще с 2000 года, состоя в должностях заместителя руководителя администрации президента РФ, ее руководителя, первого вице-премьера российского правительства, Медведев осуществлял надзор за деятельностью газового монополиста ОАО „Газпром”, был заместителем председателя и председателем совета директоров „Газпрома”.

Именно с именем Медведева связаны самые агрессивные и самые жесткие элементы украинской политики российской власти. Неслучайный именно „надзиратель” при „Газпроме” курировал украинское направление в Кремле. К сожалению, живо в памяти демонстративное немотивированное снижение давления газа в украинской ГТС зимой в 2005 году. По некоторой информации, идею подал именно Дмитрий Анатолиевич.

Считают, что Дмитрий Медведев координировал деятельность российских эмиссаров, засланных на выборы президента Украины 2004 года. Речь идет о грязной пропаганде, Украине трех сортов „темники”, Гельмана, Павловского, а также о „спецмиссии” покойного в настоящее время Максима Курочкина, известного в определенных кругах как Макс Бешеный или Макс Лужниковский. Медведев лично приезжал на открытие в Киеве печальноизвестного „Российского клуба”. Его близким личным другом (а по некоторой информации – и кумом) является „демон украинской политики” Виктор Медведчук. Именно глазами последнего видит будущий президент России политическую ситуацию в Украине.

Для Медведева тяжелым личным позором стало поражение Януковича на президентских выборах в Украине и два (!) поздравления В.Путина с „перемогою” „тому что лидера”.

Я бы предостерег тех, кто ожидает, что политика России на украинском направлении по крайней мере останется без изменений. В отличие от Путина, Медведев имеет личные счета с „помаранчами”. А также имеет эксклюзивные знания и навыки в использовании газового рычага во внешней политике.

А потому расслабляться новому украинскому правительству не приходится...

Николай Писарчук