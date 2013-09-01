МИД: Захваченное в Ливии судно с украинцами покинуло порт Бенгази

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД об этом рассказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

«На борту судна находятся 19 моряков - граждан Украины, которых раньше удерживали на судне вооруженные люди. Состояние их здоровья удовлетворительное», - заявил он.

Судно «Етель» взяло курс на Кипр, где будет осуществлена замена экипажа. Таким образом, вопрос относительно освобождения судна и удерживаемого на нем экипажа был полностью решен, отметил Кожара.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2013 года судно Etel, шедшее под флагом Сент-Китс и Невис, экипаж которого состоит из 19 граждан Украины, было захвачено в ливийском порту Бенгази неизвестными вооруженными лицами. Захватчики судна заявили, что «они защищают интересы 25 ливийских бизнесменов, которых ограбил владелец Etel». В ряде СМИ также была обнародована информация, что судно должно было перевезти 650 автомобилей стоимостью около 9,5 миллиона долларов из Иордании в Бенгази, однако, по заявлению бизнесменов, машины были выгружены в украинском порту и не доставлены до конечного пункта.

Вице-премьер Украины Константин Грищенко 31 июля отправился с рабочим визитом в Ливию. Центральным вопросом поездки стала защита интересов и обеспечение безопасности граждан Украины, находящихся в Ливии, в том числе захваченных украинских моряков.