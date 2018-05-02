Украинский интерес. Истерика по-русски и ассоциации в Брюсселе

Деликатность во внешнеполитической сфере никогда не была сильной стороной российских политиков. Похоже, в Москве снова воспринимают окружающий мир как полностью ополчившийся против 1/6 части суши, от того и заявления звучат с привкусом грядущего апокалипсиса. Например, советник Владимира Путина Сергей Глазьев грозит Украине потерей международной правосубъектности в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Дескать, мы тогда будем все вопросы решать с Брюсселем, без учета мнения Киева.

Странно слышать от авторитетного экономиста с мощным политическим бэкграундом подобную чепуху. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов был более сдержанным в оценках перспектив Киева, отметив, что Украине бессмысленно бороться за создание зоны свободной торговли одновременно с Таможенным союзом и ЕС. Наверное, по причине осознания этого факта переговоры российской и украинской делегаций, которые возглавляли Николай Азаров и Дмитрий Медведев, стали пустой формальностью.

Уже постфактум представитель российского МИД Александр Лукашевич заверил, что решение о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС может принимать только Украина. Правда, словно забывшись, начал говорить о негативных экономических последствиях для украинской экономики в случае евроинтеграции в виде потери рынков сбыта и деиндустриализации страны.

Главный вектор внешнеполитической активности украинской элиты на минувшей неделе был направлен на Запад. В Брюсселе побывала когорта политиков, представляющих разные политические силы. Если комитет по международным делам Европарламента пригласил только Кличко и Яценюка, то еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Штефан Фюле стал настоящим центром притяжения. Для него подписание Соглашения об ассоциации – не просто амбициозная задача, но хороший трамплин для будущей карьеры в Европейской Комиссии. Поэтому хорошо владеющий русским языком и разбирающийся в украинских реалиях чешский дипломат с терпением опытного гувернера выслушивал своих украинских визави. С надеждой воспринял заверения секретаря СНБО Андрея Клюева, подчеркнувшего, что в сентябре парламент примет все необходимые законы для евроинтеграции. Обнадежил Арсения Яценюка обещанием вынести российско-украинский торговый конфликт на сентябрьскую встречу G-20 в Санкт-Петербурге. Лидеры оппозиционных парламентских фракций обещали поддержать необходимые для евроинтеграции законопроекты, на принятие которых у парламентариев будет не слишком много времени. Отрадно отметить заявление верховного представителя ЕС по вопросам международных отношений и безопасности Кетрин Эштон, подчеркнувшей, что «мы не можем потерять Украину».

Тем временем любопытная тенденция наблюдается в энергетической сфере, где действия профильного министра Эдуарда Ставицкого причудливо сочетаются с активностью вице-премьера Юрий Бойко. Последний договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером о поставках газа в зимний период, а Ставицкий дал понять, что лишнего российского «голубого золота» в украинских хранилищах не будет. Зато в отечественные ПХГ, расположенные на границе с ЕС, будет закачивать свой газ немецкая компания RWE – первый помощник Украины в деле обеспечения энергетической многовекторности на нынешнем этапе. Впору вспомнить о том, что «Газпром» бесит присоединение нашей страны к Европейской энергетической хартии, чтобы понять, что «газовое оружие» будет пущено в ход Москвой при первой же возможности.

Евгений МАГДА