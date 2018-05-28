Что нас ожидает после салатов оливье и откупоривания шампанского?

В 1996 году Билл Клинтон не нашел общего языка с контролируемым республиканцами Конгрессом, бюджетный компромисс не был достигнут и наступил многодневный бюджетный паралич. «Шатдаун», как его называют американцы. Федеральные службы не работали: паспорта не выдавались, въезд в национальные парки был временно запрещен, в вашингтонском метро в час «пик» было на удивление просторно. Это был очень наглядный урок, как отсутствие бюджета парализует деятельность государственного аппарата (правда, функционировали местные правительства: штатов, графств и муниципалитетов).

В Новый финансовый 2008-й год Украина тоже рискует войти без бюджета. Среди всей политической шумихи, что надоевшим речитативом раздается с Печерских холмов, ухо украинца должно было бы в первую очередь выхватывать отрывки бюджетной мелодии. В значительной мере именно бюджет определяет на следующий год самые главные параметры бумажника среднестатистического украинца: (а) доходы бюджетников, (б) размер пенсий и (в) социальные выплаты. Другое дело, что под сенью этих благородных индикаторов политически-олигархические группы используют бюджет как инструмент мощного перераспределения публичных благ в свою пользу. Из-за того и конкурс такой в парламентский Бюджетный комитет – несколько человек на место, и заседания многолюдного комитета давно уже проводят в актовом зале, а не в кабинете Председателя.

Но это - уже другая история. За двадцать дней до начала нового финансового года на обломках изуродованного бюджетного процесса, нынешние особенности которого ни один Бюджетный Кодекс не мог предусмотреть, вырисовываются три сценария написания партитуры публичных финансов Украины на 2008 год.

Сценарий первый – бюджетный клинч. Регионы и БЮТ не находят понимания, и до Нового года бюджет не принимается вообще. При таких обстоятельствах в действие вступает (впервые за время своего существования) статья 46 Бюджетного Кодекса Украины «Бюджетные назначения в случае несвоевременного принятия закона о Государственном бюджете Украины». Если парламент не сможет принять бюджет, то в январе должны финансироваться текущие расходы объемом в одну двенадцатую ассигнований бюджета 2007, так же в феврале и т.д. Именно текущие – финансировать «капиталку» этой статьей запрещено. Однако такой вариант является крайне сомнительным, по крайней мере, по двум причинам.

Во-первых, в денежном измерении одна двенадцатая бюджетных расходов в январе следующего года значительно будет уступать одной двенадцатой казенных ассигнований в декабре предыдущего. Скажем, в январе 2007 года средняя зарплата в государственном управлении, образовании и здравоохранении составляла, соответственно, 1 448, 820 и 683 гривни. В октябре – уже 1949, 1185 и 960 гривен. Педагоги и медсестры, рассвирипевшие от своих зсохших зарплат в январе, - не самый благодарный электорат на президентских выборах. То же касается и пенсионеров: скукожится трансферт из Госбюджета на финансирование дефицита Пенсионного фонда, который не в состоянии будет платить пенсии в размере четвертого квартала 2007 года в первом квартале 2008-го.

Во-вторых, новая цена на газ делает расходы бюджетных учреждений на энергоносители в 2008 году не соответствующими счетам, которые оплачиваются в настоящее время.

Таким образом, вариант бюджетного клинча является маловероятным с точки зрения усиления социального напряжения после салатов оливье и откупоривания шампанского и невыгодным, прежде всего, для Тимошенко.

Сценарий второй – блиц-бюджет. Тимошенко таки убеждает партнеров по коалиции, что она успеет положить под новогоднюю елку свежеиспеченный бюджет. Утверждение о том, что вариант бюджета, альтернативный азаровскому, уже готов – от лукавого. Бюджет Украины образца 2008 года – это не пяти-страничный бюджет образца 1995-го, который может написать группа советников. Сложить вместе полноценную финансовую смету по силам лишь Минфину (сотрудники которого, ожидая второе пришествие Тимошенко, уже готовятся к бессонным ночам на работе). Вот только на скорую руку слепленный вместе бюджет может оказаться не без пробелов, как это случилось 2005-го году, когда «забыли» учесть в госбюджете 800 млн. для военных пенсионеров. Невзирая на все риски, новый премьер будет настаивать именно на этом варианте, твердо намереваясь вписать в «тело» бюджета достаточно много из своих предвыборных обещаний.

Сценарий третий – по мотивам произведений Азарова. Он состоит в том, чтобы через цейтнот взять за основу правительственный вариант, поданный 15 сентября; вместо того, чтоб направлять его в шреддер или трепанировать, осуществить вместо этого над ним косметическую операцию наподобие учета тех расходных законов, которые вступают с 1 января, а уже в первом квартале в более благоприятном режиме выдать на-гора полноценный документ. Если вчитаться в бюджет Азарова-Януковича без политической миопии, можно убедиться, что это произведение таки имеет право на существование и на него можно опереться как на временное ретуширование. Наступить только бы на горло политической гордыне.

Однако этим особенности бюджета-2008 не исчерпываются; скорее, на этом они лишь начинаются. Над бюджетом висит сразу два фискальных дамокловых меча. Первый – налоговые новации, которые в этом году правительство Януковича придержало из предвыборных соображений, остерегаясь подвергнуться предпринимательскому сопротивлению. Именно этим законопроектом регулируется то, что доныне каждый год устанавливалось бюджетом – те же рентные платежи, пенсионный сбор с покупки валюты, особенности уплаты корпоративного налога и тому подобное. Без такого законопроекта в следующем бюджете может появиться дыра (позитивом является разве что ликвидация крайне дестимулирующего сбора с покупки валюты).

Второй дамоклов меч – значительно более острый. Но политическая сила, которая за него возьмется, может не просто поотрезать себе пальцы, но и избавиться конечностей. Речь идет о социальных льготах и льготах по профессиональному признаку. Конституционный Суд в этом году после длительной молчанки сначала возобновил льготы судейскому корпусу, а затем, после обвинений в корпоративности, возобновил эти преференции в полном объеме. Вердиктом определенно, что эти льготы не могут ограничиваться бюджетными законами. Следовательно, их можно рационализировать (читай – отменять) другими законами. Следует ли говорить, что такая отмена льгот окажется крайне непопулярной? Поговаривают, Минфин Азарова и Минтруда Папиева в атмосфере сверхконфиденциальности выписали такой документ, однако кто осмелится зарегистрировать его в парламенте?

Поскольку закон о бюджете уже не может регулировать льготы, без такого законопроекта не обойтись. Иначе – социальные расходы бюджета вырастут на миллиарды гривен, которые не покроет ни одна кампания «Контрабанда, - Стоп-2» или ликвидация остатков СЭЗ. Если правительство будет медлить с возобновлением этих льгот, тогда тысячи исковых заявлений в суды (Регионы помогут их составить) быстро об этом напомнят, как и Азаров – глава Бюджетного комитета. Казначейство будет прятаться от судебных исполнителей, которые будут приносить решения суда о бесспорном списании средств с единого казначейского счета в интересах оскорбленных государством бенефициантов.

В этом есть лишь один позитив – Квест разнузданных социальных льгот превратит проблему возобновления обесцененных сбережений в детский Тетрис. Полный «шатдаун».

Станислав Голубенко, Киев