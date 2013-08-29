Ставицкий: Украина увеличит закачку газа в ПХГ для транзита в ЕС

”Да, мы договорились с нашими коллегами о том, что будем продолжать закачивать свыше 14 миллиардов, но систему расчета мы должны уточнить в течение недели”, - сказал РИА «Новости» министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ только необходимые ей 14 миллиардов кубометров газа. Российский ”Газпром” требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС.

По словам министра, 14 миллиардов кубометров - ”это тот необходимый ресурс, который позволит нам спокойно пройти отопительный сезон и обеспечить транзит”.

”В случае аномальности температурных режимов есть предположение, что Европа может отбирать больше и тогда ”Газпром” не сможет обеспечить потребности европейского потребителя”, - добавил Ставицкий. Именно для этого нужны дополнительные объемы для закачки в ПХГ.