Борис Барский – политикам: 90% добра — тырьте, но десятую часть для народа оставьте!

Организовать новое политическое движение решили телеведущий, участник КВН Егор Крутоголов, а также комики из труппы «Маски» Георгий Делиев и Борис Барский. По их словам, политическая ситуация в Украине настолько абсурдна, что появление на политарене еще и такой партии «выглядит абсолютно логичным». Мол, если профессиональные политики сегодня выглядят как клоуны, то почему профессиональные клоуны не могут быть политиками?

Правда, изначально планировалось троллить украинских политиков, используя другое название: «Самая дурацкая партия Украины». Но, чтобы не обидеть прочие партии (по словам Барского – вдруг, они претендуют на столь высокий титул), пришлось остановиться на менее претенциозном названии.

Лидеры СДПУ считают, что политики системно врут и предлагают бороться с неправдой с помощью юмора. «Смеясь над чем-то, мы задумываемся: а как оно должно быть на самом деле? Мы ничего и никого не критикуем. Мы подвергаем смеху все неправильные системы, схемы и поступки, называем вещи своими именами и призываем граждан не входить в заблуждения. Особенно в том, что касается политики», - заявили артисты.

Вы уже пытались заявить о себе в политике, став депутатом городского совета Одессы, почему ваша избирательная кампания провалилась?

Если по-честному, я тогда сказал, что у меня нет никакой избирательной программы. Я просто валял дурака.

К примеру, у меня в прямом эфире спросили: какая у меня программа, на что я ответил, что хочу отменить зиму, потому что очень не люблю это время года. Пообещал еще и теплое море круглый год. Но мне тут же сказали, что это — нереально. А я говорю: «другие кандидаты тоже нереальное обещают, но вы же им верите».

И я на самом деле так думаю. Почему мы им верим всегда? Если пересмотреть все избирательные программы кандидатов, они все гениальные. Все кандидаты хотят нам добра. Только ничего не происходит.

Поэтому тогда я и не прошел в депутаты. Но еще и из-за другого не прошел. Думаю, что над этим поработали какие-то властные структуры. Может быть, мою кандидатуру сдали взамен на кандидатуру какого-то другого кандидата.

Теперь вы учли прошлые ошибки? Как предыдущий опыт баллотирования в депутаты повлиял на желание создать партию?

Мне кажется, что тогда мы были не готовы: незрелы ни мозгами, ни как-то иначе. Мы валяли дурака, нам было это радостно и это была еще одна игра, которая ни к чему бы не привела. Я уверен в этом на 100%. Сейчас, когда ты более осознанно к этому подходишь, ты понимаешь, что это тоже игра. Но это уже игра, которая может к чему-то привести, что-то мы можем изменить, что-то мы можем сделать доброе. По крайней мере, так, как сегодня, мы уже жить не будем. Нам не хочется и не нравится так жить.

Вы всерьез рассчитываете на поддержку 25% избирателей на следующих парламентских выборах?

Все будет зависеть, наверное, от нас, от нашего имиджа. Я хотел бы, чтобы это было 103%, как у Единой России. Да, это выглядит как шутка, как фэнтези, но, если бы у нас получилось, мне бы хотелось сделать в Украине так, как живут в нормальных странах.

Мы много гастролировали, были в Дании, в Швеции. Эти страны строят социализм, но видят его по-другому. Они его видят без бедных. И все делают для того, чтобы не было бедных. Это нормально и поэтому они живут нормально.

Я считаю, что наша страна — подарок от Бога. Она не бедная, она самая красивая. У нас есть какие-то ресурсы, есть люди — доброжелательные, но умеющие постоять за себя. Но, в то же время, все, как в анекдоте: «Женщины самые красивые, дураков мало, но зато как расставлены». Поэтому, может быть, нужно нас как-то правильно расставить.

Есть ли у вашей партии сегодня конкуренты?

Наверное, были FEMEN.

Но они не политическая сила. Как насчет конкурентов среди существующих партий или депутатов?

Знаете, сейчас сложно об этом говорить. То, что происходит в политике сегодня – какая-то детская игра и клоунада. Все, что они делают, - это на детские игры похоже. Вот мы играли в «Царь горы», сейчас они блокируют трибуну Верховной Рады — это та же самая игра! Они что, не выросли? Не понимают?

Хорошо, они пришли в парламент, но хотя бы десятую часть для народа сделали. Уж ладно, 90% - тырьте. Но и десятой части для народа не оставляют. Впрочем, и среди политиков есть люди, к которым я отношусь с уважением.

С точки зрения творческого человека, сюжет какого произведения сегодня переживает Украина?

Мы живем по «Маски-шоу». Все, что сегодня происходит, уже давно нами снято, оно просто повторяется. К примеру, мы сняли серию, в которой сумасшедший сбегает из дурдома и баллотируется в президенты. За него на улице стояла толпа, воздушные шарики, гирлянды... Потом случается Оранжевая революция, а мы смотрим: по нашему сценарию все происходит.

Правда, у нас кандидата забирают обратно в дурдом, хотя его уже выбрали. Мы говорим зрителю: извините, он больной человек. В реальности так не происходит.

Судя по той чернухе, которую сегодня показывают по телевизору и которой гораздо больше, чем юмора, это делается нарочно. Потому что легче управлять запуганным и голодным народом, чем думающим и смеющимся.

Но чувство юмора спасет Украину?

Думаю, что нация жива, пока у нее есть чувство юмора. Как только пропадет чувство юмора, начнется кровопролитие.

Татьяна Урбанская