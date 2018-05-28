Газманов попросился сняться голым, Рыбчинский – тоже готов

Олег Газманов сам позвонил и предложил сняться обнаженным… Можно созерцать голых Стоцкую, Алферову, Королеву, Аллегрову, Руслану Писанку… Рыбчинский тоже готов… В Киеве открылась фотовыставка Екатерины Рождественской “Знаменитости в фотопроектах”

“Петр I вышел бы из меня намного лучше”, – рассказывает певец Александр Пономарев, стоя возле своего фотопортрета, где он изображен в образе Фейербаха по мотивам картины художника “Автопортрет”. Фотопортрет Пономарева, как и других знаменитостей СНГ, киевляне могут увидеть на выставке фотохудожницы Екатерины Рождественской “Знаменитости в портретах”, которая будет проходить с 8 декабря по 31 января в Украинском Доме.

Дочь знаменитого российского поэта Роберта Рождественского, Екатерина Рождественская в 1999 году начала работу над серией фотопортретов “Частная коллекция” для российского журнала «Караван историй». Екатерина фотографировала известных людей по мотивам знаменитых картин различных художников. Первой она сняла одну из своих подруг на мотив картины Серебряковой "За туалетом". Тогда Рождественская готовилась очень серьезно – сама бегала по антикварным магазинам, скупала флакончики и бусы, чтобы все было с точностью до миллиметра. Потом сняла еще человек десять и показала снимки мужу. И тогда они решили, что из этой идеи может родиться довольно интересный проект.

За прошедшие годы Рождественская реализовала уже более 20 проектов, в которых снялись 1500 российских и украинских звезд, среди которых: Людмила Гурченко, Ирина Хакамада, Эльдар Рязанов, Тина Каделаки, Ада Роговцева, Богдан Ступка, Николай Цискаридзе, Олег Скрипка, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон.

Проблемы “дефицита” знаменитостей нет. Они часто сами звонят и предлагают свои услуги. Некоторые даже сразу предлагают образ “для себя любимого.”

“У меня был такой случай. Ко мне пришел мальчик по фамилии Малый из группы “Токио”. Мы ему предложили один портрет. А он отказался и говорит: “Я хотел бы быть или Наполеоном, или Людовиком XIV”. Но мне было смешно – в нем 2 м роста, из него Наполеон как из меня”, – рассказывает Рождественская.

Раньше Екатерина смотрела на картину и мысленно представляла человека, который похож на запечатленный образ. Но этот этап творчества уже прошел. Картины, где было 90% сходства со знаменитостями, сняты. А сейчас в основном она работает по принципу: если человек согласен на съемки – ему подбирают картину. Но это довольно длительный процесс, и поиски “нужного образа” порой занимают несколько месяцев. А сама съемка длиться около двух часов, причем основную работу выполняют гримеры, костюмеры, осветители.

Работать со звездами довольно тяжело. “Они очень капризные. С ними много нервов надо”, – говорит Рождественская. Особенно трудно работалось с Людмилой Гурченко. “У нее очень тяжелый характер. Это все знают. Но она абсолютно гениальная – и в работе, и в быту. Это фонтан, от которых все время ждешь каких-то всплесков”, – делится фотохудожница. Но они так сработались, что в итоге Рождественская сделала с Гурченко 10 “частных коллекций”, хотя со всеми делает по одной или максимум две. Актриса тоже осталась довольна результатом и предлагала свои услуги для всех последующих проектов. “Я ее еле отговорила не сниматься у меня в “Календаре”, – смеется Екатерина.

Случались во время съемок и казусы. “Алексей Ягудин (российский фигурист. – Авт.) пришел на съемку сразу после проекта “Звезды на льду”, – рассказывает Рождественская. – Немножко выпил. Расстроенный такой. Разделся. И наша художница по гриму Людмила (довольно крупная женщина) начала его гримировать. Одевала ему парик, и, чтобы лучше увидеть общую картинку, стала пятиться назад, облокотилась на столик на колесиках и упала вместе с ним. А Лешка голый вскочил и бросился ей помогать. Я открываю глаза, смотрю, а у меня перед лицом Ягудин, абсолютно голый. Сначала даже не могла понять, что происходит. Такой хохот стоял, а голый Лешка продолжал бегать среди нас”.

Новый, достаточно откровенный ню-проект “12 месяцев” тоже представлен в Киеве. Подбирали для него знаменитостей довольно просто: кто согласился, того и снимали. По “статистике” фотохудожницы, соглашается сняться обнаженной каждая третья девушка. А потом некоторые даже просятся сняться снова. А вот Олег Газманов сам позвонил и предложил сняться обнаженным, ссылаясь на свою “хорошую физическую форму”.

“Это проект не скандальный, а очень откровенный. Поэтому, девушки, которые хотят о себе напомнить, идут ко мне на съемки”, – рассказывает Рождественская и добавляет, что довольно много известных украинок уже согласились позировать обнаженными. Но их имена пока держат в секрете. А пока можно “посозерцать” обнаженных Стоцкую, Меньшову, Началову, Алферову, Королеву, Аллегрову, Ладу Дэнс и колоритную украинскую “модель” Руслану Писанку.

В серии работ “Мужчина и женщина” Рождественская предложила своим знаменитым моделям перевоплотиться в героев противоположного пола. Так, Оксану Пушкину можно будет увидеть в роли Александра Пушкина, а Николая Цискаридзе в роли Анны Ахматовой.

Поэту-песеннику Юрию Рыбчинскому Рождественская предложила образ Дож Андреа Гритти по одноименной картине Тициана. Рыбчинский сразу согласился, хотя и решил, что “это не его”.

“Катя мне нашла такой образ, а я бы себе другой искал. Но у меня не было выбора – ведь режиссер дает ту или иную роль”, – рассказывает УНИАН Рыбчинский. Хотя поэт остался недоволен результатом, он не прочь попробовать себя в других образах. И список уже намечен: Петр I (странно, но одиозная антиукраинская фигура пользуется такой популярностью среди украинских знаменитостей), Гитлер, Сталин, Иисус Христос, Нерон, Спартак. И в ню-проекте, несмотря на преклонный возраст, Рыбчинский тоже не прочь принять участие.

Процесс съемок “звезды” воспринимают по-разному. “Было тяжело. У меня был потрачен целый день жизни”, – заявляет Рыбчинский. А Пономареву больше всего запомнилось, как ему клеили усы: “Неприятная ситуация. А отклеивали – еще более неприятная. Это как депиляция, хотя я ее никогда не делал”.

Почему Рождественская заинтересовалась украинскими звездами? Ответ на этот вопрос довольно прост и прагматичен. “Я езжу с выставками, а людям ведь интереснее на “своих” смотреть”, – заявила фотохудожница. А в целом география ее работ – это страны СНГ.

Главный редактор журнала “Караван историй. Украина” Ирэн Роздобудько, считает, что проект Рождественской пользуется успехом у украинских читателей. “С кем ни общаешься, все сначала открывают страницу журнала на этих иллюстрациях”, – говорит Роздобудько. Сама Ирэн тоже не прочь стать героиней работы фотохудожницы. “Было бы любопытно. Я бы хотела, чтобы это было что-то старинное, красивое… Например, женщина в каком-то роскошном средневековом платье или же мужской образ, типа Марлен Дитрих в мужском костюме”, – поделилась Ирэн с УНИАН

А вот сама Рождественская не хотела бы запечатлеть себя на картине и о своем сходстве с художественными образами никогда не задумывалась: “Я привыкла находится по ту сторону фотоаппарата, а не быть в кадре”, – заявила она.

Чтобы стать героем картины фотохудожницы, достаточно иметь “громкое имя”. Кстати, Владимиру Путину предлагали попозировать Рождественской. Но он отказался, заявив, что “пока не готов”. Украинского Президента фотохудожница тоже не прочь снять. “Если Ющенко готов, я буду искать ему картину”, – заявила она.

Анна Ященко