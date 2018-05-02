Украинский интерес. Перемирие с Россией, энергетические амбиции и призрак компромисса

На уходящей неделе выяснилось, что дискриминация украинских товаров на российской таможне – это были всего лишь «профилактические меры», очередное «последнее китайское предупреждение» Украине. На следующей неделе в Москву отправится Николай Азаров, чтобы провести консультации с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Не исключено, что премьер-министрам удастся найти общий язык, ведь Николай Янович обвинил в сложившейся ситуации на границе украинские компании-экспортеры и наотрез отказался публично искать в ней признаки торговой войны.

Весьма красноречив в последнее время и советник Владимира Путина Сергей Глазьев, некогда бывший одним из столпов националистического движения «Родина». Тот сообщил, что присоединение к Таможенному союзу позволит Украине улучшить торговый баланс на 10 миллиардов долларов в год, а подписание «самоубийственного» Соглашения об ассоциации подтолкнет Таможенный союз к окончательному пересмотру таможенного режима с Украиной. В подобном ключе выразился и хозяин Кремля Владимир Путин. Остается констатировать, что грациозность российского медведя в «лавке» двусторонних отношений может удивлять только полностью аполитичных людей.

Хотя в Европейском Союзе политическое затишье, связанное с сезоном отпусков, еврокомиссар Штефан Фюле выразил обеспокоенность российско-украинским торговым обострением. Дальше пошел европарламентарий Элмар Брок, инициировавший внеочередное заседание комитета по международным делам Европейского парламента. Хотя европейская реакция на действия России в отношении Украины остается точечной, преимущественно из уст друзей нашей страны, ее наличие должно приободрить официальный Киев.

Кабинет Министров устами министра топлива, энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого анонсировал амбициозные планы добиться поставок от каждого поставщика углеводородного сырья в объеме не более 30% от общего потребления Украиной. Этому должны способствовать будущие соглашения со Словакией и Румынией о транзите газа по их территории в украинских интересах, и анонсированный контракт с Exxon Mobil. Ставицкий уверен, что правительству удастся найти общий язык с Ивано-Франковским областным советом, отклонившим соглашение о разделе продукции с корпорацией Chevron, которой предстоит убедить еще и Львовский облсовет, где позиции «Свободы» заметно сильнее.

Новый посол США в Украине Джеффри Пайетт уже успел вызвать гнев лидера коммунистов Петра Симоненко своими заявлениями в поддержку добычи сланцевого газа в Украине. Можно предположить, что после интервью американского дипломата Радио Свобода, где он высказался в поддержку евроинтеграции и изумился серьезному отношению украинского руководства к решению этой проблемы, количество недругов у него серьезно вырастет. Среди них, вероятно, откажется и Виктор Медведчук, настаивающий на безальтернативности выбора Таможенного союза для Украины. Порой кажется, что после каждой своей гневной филиппики в адрес ЕС Виктор Владимирович оглядывается на Москву, ожидая новых целеуказаний.

Украинские оппозиционеры устами Юрия Луценко выразили готовность к сотрудничеству в деле евроинтеграции с активно критикуемой ими властью. Юлия Тимошенко в обращении к Всемирному конгрессу украинцев подчеркнула, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС является приоритетным, а Арсений Яценюк дал понять, что оппозиция будет голосовать за необходимые для подписания СА законы. Интересно, смогут ли украинские политики согласовать свои действия и довести их до логического конца тревожной осенью 2013-го.

Евгений МАГДА