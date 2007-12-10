Черномырдин целых 2 недели нес Черновецкому картину и книгу (фото)

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН поздравил мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с днем рождения (25 ноября).

Как передает корреспондент УНИАН, посол подарил Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ картину с изображением Покровского собора, а также книгу «Россия – великая судьба».

В.ЧЕРНОМЫРДИН пояснил, что не смог поздравить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО вовремя, так как отсутствовал в это время в Киеве.

Он пожелал мэру и всем киевлянам здоровья. «И для нас, и для киевлян, и для Украины, и для России Киев всегда будет городом, который будет знаменовать наши отношения», - сказал посол, добавив, что «мы хорошо помним нашу историю, лучшие ее страницы, поэтому никакие раскачивания вправо, влево или попытки изменить – это пустое, неблагодарное дело».

Собеседники коротко коснулись вопроса о выделении земли под строительство нового здания Посольства РФ в Украине. «Россия – великая страна и имеет право претендовать на хорошее посольство. Место мы выберем одно из самых лучших», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В.ЧЕРНОМЫРДИН, в свою очередь, высказал надежду, что в ближайшее время эта проблема будет решена. «У нас есть задание Президента построить посольство, чтобы это было не просто здание, а чтобы это здание украшало Киев», - сказал он.

В свою очередь Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подарил В.ЧЕРНОМЫРДИНУ книгу «Украина дипломатическая».