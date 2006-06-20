Украинские, еврейские и польские студенты встретятся на львовском ”Ковчеге”

Во Львове состоится Междунациональный межконфесийный молодежный семинар украинских, еврейских и польских студентов «Ковчег». Пресс-конференция состоится 21 июня 2006 г. в 10-00 в Украинском католическом университете во Львове (ул. Свенцицкого, 17).. Торжественное открытие и начало семинара «Ковчег» – 21 июня в 14-00 в Унивском монастыре. Фестиваль будет длиться до 24 июня. Телефоны: (0562) 36-87-11, 8-050-452-21-63, 8-050-340-45-66.