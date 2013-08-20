Фесенко говорит, что остановить «киевскую войну» могут только выборы

Директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко считает, что вопрос легитимности Киевсовета можно решить только назначениям внеочередных выборов, а пока все дальнейшие сессии Киевсовета будут проходить так же, как вчера.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал на пресс-конференции.

Фесенко отметил, что вчера состоялся “второй раунд политической войны вокруг Киевсовета”, а первый раунд состоялся в июле, когда оппозиция помешала проведению сессии Киевсовета.

“Война продолжится неизбежно. В частности, потому что легитимность Киевсовета противоречива и сомнительна”, - сказал он.

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По словам Фесенко, если полномочия депутатов органа местного самоуправления, который избирался на 5 лет, продлить на месяц или несколько месяцев и при этом назначить выборы, тогда он может работать.

“Хотя есть такая традиция: никакие серьезные принципиальные решения, в частности, бюджетные решения, депутатами уходящего совета не принимаются”, - сказал он.

Кроме того, Фесенко выразил мнение, что в повестку дня вчерашнего заседания Киевсовета были преднамеренно внесены бюджетные вопросы, ведь представители власти знали, что оппозиционеры попробуют сорвать заседание.

«Их оппоненты политические в Киевсовете, в руководстве Киевсовета, оппоненты оппозиции в Верховной Раде демонстрировали, «какая у нас плохая оппозиция, она не дает проголосовать за бюджетные вопросы», - сказал политолог.

По мнению эксперта, вскоре и международные партнеры Украины могут обратить внимание на ситуацию с легитимностью Киевсовета.

В то же время Фесенко выразил сомнение в том, действительно ли оппозиции нужны выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы.

“Есть вопрос не только о выборах Киевсовета, но и о выборах мэра Киева. Главным претендентом на эту должность является лидер оппозиции. Но они хотят идти на президентские выборы, а не на выборы киевского городского головы”, - считает он.

По его мнению, Партии регионов также невыгодно проведение выборов в Киевсовет, потому что на этих выборах победят представители оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 19 августа большинство Киевсовета провело пленарное заседание, которое оппозиция считает нелегитимным в связи с истечением 2 июня с.г. пятилетнего срока полномочий столичного совета. Народные депутаты от оппозиции пытались помешать проведению сессии, однако их не пустили правоохранители, произошло столкновение.

Справка УНИАН. 30 мая Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или председателей, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

При этом, как отмечается в решении КС, продление или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления, избранных на внеочередных выборах, - это временная мера, направленная на реализацию механизма одновременного проведения всех очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которая не препятствует реализации конституционного права граждан принимать участие в управлении государственными делами.