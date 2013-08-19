Политолог не увидел логики в действиях оппозиции под Киевсоветом

Так политолог Николай Михальченко, член-корреспондент НАН Украины прокомментировал позицию представителей «Батькивщины», «Свободы» и «Удара», которую они заняли в отношении Киевского горсовета.

«Украинская оппозиция всегда довольно грамотно позиционирует себя перед СМИ. Создать яркую картинку, которая так и просится в кадр, привлечь внимание парадоксальным, хлестким высказыванием – все это позволяет оппозиционерам раз за разом переигрывать власть в медиапространстве. Но для поддержания популярности, а тем более для наращивания рейтингов этого мало», - уверен Николай Михальченко

По словам эксперта, электорат оппозиции ждет от полюбившихся им политиков не столько грамотного шоу, сколько грамотной позиции и действий, приносящих положительные результаты.

«Люди возлагают серьезные надежды на своих избранников, ожидают, что депутаты будут разбираться в законах, в финансовых и хозяйственных вопросах, смогут предложить действенные меры для решения проблем в различных сферах. Блокируя работу Киевсовета, настаивая на его нелегитимности, игнорируя тот факт, что воспользоваться бюджетными средствами без решения городского совета невозможно, оппозиционные политики показали себя не с лучшей стороны. Заявления некоторых оппозиционных депутатов свидетельствуют, что они или не знают основополагающих норм избирательного и бюджетного законодательства, или же вольно трактуют их в своих собственных интересах», – считает политолог.

Николай Михальченко считает, что поведение парламентариев и депутатов Киевсовета из оппозиционных фракций во время сессии столичного горсовета вскрыло отсутствие четкой программы действий.

«Поведение оппозиции выглядит нелогичным. Требуя выборов, они не голосуют за соответствующее обращение к парламенту. Зная, что выборы может назначить только парламент, они показательно штурмуют Киевсовет. Такое впечатление, что заблокировав работу горсовета и создав этим немало проблем для города, оппозиция сама загнала себя в тупик. И отступить вроде бы ни к лицу, и продолжать тоже опасно – можно спровоцировать социальный взрыв. Оппозиция в растерянности, но продолжает поддерживать имидж радикально настроенной силы. Поэтому и возникают абсурдные предложения ввести до местных выборов в Киеве прямое президентское правление, распространяются нелепые страшилки о том, что у бюджетников отберут надбавки, деньги на которые были выделены на сегодняшней сессии» - отмечает Николай Михальченко.