Украинский интерес. Россия – щедрая душа?

Мировая история неоднократно доказывала, что юридическое оформление состояния войны мало влияет на эффективность боевых действий. Поэтому не имеет принципиального значения, кто поручил российским мытарям с пристрастием контролировать практически все украинские товары, пересекающие общую границу – лично Владимир Путин или руководство Федеральной таможенной службы. Важнее полученный эффект: поток отечественных товаров заметно уменьшил свою скорость и мощность, что в ближайшее время должно отразиться на состоянии украинской казны, и без того не радующей переполненностью. Еще одно вероятное последствие: рост социальной напряженности на юго-востоке страны, остающимся базовым регионом для действующего главы государства. Так что будет, как минимум, наивно говорить, будто российские таможенники лишь соблюдают инструкции.

При этом украинское руководство не спешит действовать решительно, словно верит, что понятию российско-украинская дружба можно вернуть полноценный смысл. Да, Виктор Янукович позвонил Владимиру Путину, да, Николай Азаров поручил создать рабочую группу, чтобы разобраться с проблемой. Рискну предположить, что генералы украинского бизнеса ждут от правительства и президента более активных действий, а от отечественного МИДа – привлечения внимания международного сообщества. Хотя торговые войны – не редкость в современном мире, это не означает, что Украина должна капитулировать. Поражение в нынешнем противостоянии с Россией может иметь для официального Киева серьезные последствия.

Хочу отметить, что Россия стремится воздействовать на ситуацию в Украине не только по двусторонним каналам, но и активно используя свою «пятую колонну». Например, мероприятия «Украинского выбора» все больше напоминают площадки для гастролей российских пропагандистов и официальных лиц. Посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил на круглом столе «УВ» в Крыму, что в случае создания двустороннего газотранспортного консорциума в декабре 2012-го, Украина получала бы газ по 268 долларов за тысячу кубометров. Понятно, что дипломат ограничился презентацией красивой цифры, опустив условия совместной эксплуатации украинской «трубы», предлагавшиеся Россией. Правда, есть и другие факты: наша страна на 40% в первом полугодии уменьшила объемы закупки «голубого золота» у «Газпрома», покинув весьма дорогое место в первой тройке его клиентов. Любопытно отметить, что хронологически с обнародованием этих сведений совпал очередной всплеск истерии в отношении возможности добычи сланцевого газа в исполнении Петра Симоненко и Виктора Медведчука.

В гостях у «Украинского выбора» отличился и российский телепропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС экономическая ситуация в Украине катастрофически ухудшится. Сложно поверить, будто известный телеведущий никогда не бывал в странах Европейского Союза, включая бывшие социалистические.

Будем откровенны: ожидать в ближайшее время консенсуса по вопросам направления интеграции Украины не приходится, хотя именно осенью нашей стране предстоит принять решение о выборе вектора развития. Принятие решения без проявления политической воли и наступления на любимую мозоль соседей с имперским образом мышления становится невозможным. Для власти и лично Виктора Януковича, сосредоточившего в своих руках значительные полномочия, наступает решающий момент, предполагающий сочетание эффективности действий и способности делать их доступными пониманию людей. Одной ревизии состояния нормативных актов, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации, порученной президентом министру юстиции, может оказаться мало.

Евгений Магда