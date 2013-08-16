"Батькивщина" возложила ответственность за будущие столкновения на Попова

"Партия "Батькивщина" предложила в субботу провести встречу представителей оппозиционных сил и общественных активистов с секретарем Киевсовета Галиной Герегой, чтобы обсудить вопросы недопущения гражданского противостояния во время запланированной на 19 августа внеочередной сессии нелегитимного городского совета", - говорится в заявлении партии.

Оппозиция, в частности, планировала призвать власти "отказаться от планов спровоцировать столкновения, использовав бюджетников города в качестве "живого щита", которых под страхом увольнения с работы собираются выгнать на митинги, чтобы легализовать незаконное заседание Киевсовета.

Однако сегодня стало очевидным, что власть не настроена на диалог с общественностью и вместо обсуждения будущего местного самоуправления в Киеве применяет репрессивные методы к небезразличнымх киевлянам.

В частности, по надуманным основаниям на 5 суток арестованы общественные активисты Егор Соболев и Игорь Луценко. Милиция также задержала активистку и журналистку Татьяну Чорновил ", - отмечает "Батькивщина".

В связи с этим в "Батькивщине" считают неприемлемой запланированную на 17 августа встречу с руководством города. Поэтому заявляем, что вся полнота ответственности за возможные провокации и столкновения при попытках провести нелегитимную внеочередную сессию Киевсовета лежат исключительно на городской власти", - говорится в заявлении.