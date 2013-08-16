Активистов, которые пришли в Киевсовет, посадили на 5 суток

Об этом сообщила на своей странице в Facebook украинский представитель международной правозащитной организации «Репортеры без границ» Оксана Романюк.

Адвокат задержанных Дмитрий Гузий заявляет, что суд происходил с многочисленными нарушениями.

«В зал не допускают журналистов и защитников, не исследуются видео доказательства пребывания задержанных в помещении Киевсовета, чем нарушается право на справедливый суд. На наш взгляд, санкция по привлечению к ответственности является несоизмеримой с тем, что общественные активисты - жители территориальной общины зашли в помещение своего представительного органа и пытались выяснить, работает ли этот орган, или нет. В решении суда говорится, что активисты якобы оказывали «злостное сопротивление милиции», - сказал Гузий.

Как сообщал УНИАН, сегодня милиция задержала четырех общественных активистов, которые сегодня днем заняли зал заседаний Киевсовета на Крещатике, 36 с целью привлечь внимание к "нелегитимности заседания", запланированного на понедельник, 19 августа.

Правоохранители заявили, что они несколько раз просили активистов прекратить нарушение правопорядка и добровольно освободить зал, но те отказывались выполнить требования милиции.