Депутат предлагает на 10 лет зафиксировать границы одномандатных округов

Текст соответствующего законопроекта размещен на сайте ВР.

Законопроектом предлагается статью 18 закона "О выборах народных депутатов Украины" дополнить новой частью 2, которая определяет, что изменение границ одномандатных избирательных округов, образованных Центральной избирательной комиссией, может проводиться каждый десятый год со дня проведения последних очередных выборов депутатов, с учетом требований части третьей этой статьи.

В то же время, частью третьей определяется, что одномандатные округа образуются в пределах Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя с приблизительно равным количеством избирателей в каждом округе.

Ориентировочное среднее количество избирателей в одномандатных округах определяется ЦИК, исходя из сведений Государственного реестра избирателей.

Отклонение количества избирателей в одномандатном округе не может превышать 12% ориентировочного среднего количества избирателей в одномандатных округах.

При этом перечень одномандатных округов с указанием их номеров, пределов и центров округов публикуется ЦИК не позднее, чем за 175 дней до дня голосования в общегосударственных и в региональных печатных средствах массовой информации.

Как отмечается в объяснительной записке, предусматривается, что принятие данного законопроекта даст возможность депутатам и кандидатам в депутаты заблаговременно определяться с тем, интересы какого округа они будут представлять, осуществляя свои полномочия в парламенте.