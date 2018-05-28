Ваши ставки, господа: сколько голосов наберет Тимошенко?

Мы призвали экспертов и политиков “делать ставки” – кто назовет более точное количество голосов за Тимошенко-премьера, того наградим призом. Вот результаты опроса. Владимир Фесенко, политолог: 227 Коммунисты отпали после аргументированной встречи с регионалами

Если Юлия Тимошенко станет премьером, то за нее отдадут 227 голосов. Но риск достаточно большой. Показательным является голосование за спикера. Одно дело – подбросить голосов при тайном голосовании, еще и в пакете – здесь проблем бы не было, никто, в частности фракция коммунистов, не понес бы особенных имиджевых потерь... А еще есть внутренний конфликт в руководстве фракции КПУ, поэтому Петр Николаевич, скажем так, не очень сдержанно относится к Адаму Ивановичу.

Главное, коммунисты съехали с темы после встречи с регионалами. Можно только догадываться, какие аргументы приводили представители ПР. Участие коммунистов исключено на 99,9%.

Насколько мне известно, у Юлии Тимошенко есть серьезные опасения, что могут забрать из голосования кого-то из ее депутатов.

Виктор Небоженко, политолог: 230 Тимошенко умеет работать со слабыми душой За Тимошенко проголосует немного больше, чем 227. У нее есть около пяти скрытых голосов от КПУ и один от Литвина. Думаю, что 230 будет.

Тимошенко умеет профессионально работать со слабыми душой, членами фракций, которые проиграли. Потому несколько таких депутатов, которые рассчитывают на должности заместителей министров, решения каких-то коммерческих проблем, будут готовы проголосовать.

Михаил Погребинский, политолог: 227 Владимир Маленкович, политолог: 227 Может, еще Плющ проголосует, может, кто-то один из фракции Литвина. Но 227 – наиболее реальная цифра.

Алексей Гарань, политолог: 234 Будет голосовать даже Ехануров Условно проголосует 234. НУ–НС должен поддержать эту кандидатуру. Хотя мы знаем, что есть проблемы внутри фракции, но голосование будет открытым и те, кто хотел бы ее не поддержать, спровоцируют против себя мощный информационный удар. Это не в интересах “Нашей Украины” и не в долгосрочных интересах Президента.

Показательно, что Юрий Ехануров также заявил, что будет голосовать за Юлию-премьера. Мне кажется, что среди тех, кто поддержит Тимошенко, будут депутаты фракции Литвина, а отдельным регионалам помешает ее поддержать лишь внутрифракционная дисциплина. Убежден, что прагматичное крыло Партии регионов заинтересовано в том, чтобы не обострять отношения с будущей властью.

Валерий Коновалюк, ПР: 230 В этой ситуации мне нравится цифра 230.

Николай Томенко, БЮТ: 227

Как гражданин я стою за цифру 300, но как политик – прогнозирую 227.

Святослав Пискун, ПР: 227 Юрий Мирошниченко, ПР: 227 Владимир Яворивский, БЮТ: 238 Откуда возьмем – откуда возьмем... Увидите, откуда...

Лилия Григорович, НУ–НС: 236 Проголосует демкоалиция и Иван Степанович Плющ – это уже 228. А еще есть депутаты фракций, которые не кооптируются в олигархические круги других фракций, им близка наша идеология.

Опрашивала Маша Мищенко