Чтения памяти Натальи Паниной собирают известнейших социологов Европы

10 декабря в Киеве состоятся Первые социологические чтения памяти выдающегося украинского ученого-социолога Наталии Паниной – одной из создательниц современной украинской социологии, первой украинской женщины – чье имя, по единодушной инициативе Ученого совета предложено присвоить национальному научно-исследовательскому институту – Институту социологии НАНУ. Эту инициативу поддержали социологические научные сообщества Киева, Харькова, Львова, Днепропетровска, Луганска, Москвы, Будапешта, Берлина, Нью-Йорка, Лондона, Гарварда, Амстердама. Неудивительно, ведь в резюме Натальи Викторовны десятки совместных проектов с лучшими университетами мира.

Как и большинство журналистов, «подпорченных» работой в избирательных штабах, я привыкла думать, что социология, это такой дополнительный инструмент, помогающий убедить избирателя, что твой кандидат лучше, чем его соперник. Знакомство с учеными, которые легко говорят о сложных вещах и щедро делятся своими наработками, делает наше понимание глубже, а публикации болем точными и интересными. Наталия Викторовна была именно таким ученым. Благодаря ее исследованиям многие мои коллеги осознали, что социология – это не только сопровождение предвыборной кампании, это – знание об обществе. К пульсу общества Наталия Викторовна прислушивалась чутко.

Первая работа, которая принесла ей известность в Америке, – «Миф о радиофобии» (в ней Наталья Панина, опираясь на проведенные исследования, обвинила власть и ее придворных ученых в том, что за диагнозом «радиофобия» они скрывают реальную правду о состоянии людей, переживших Чернобыльскую катастрофу). Последний ее доклад «Украинский профиль на европейском фоне» был прочитан на международной конференции уже ее коллегами. В нем Наталья Викторовна должна была рассказать об особенностях развития демократии в Украине.

Еще был серьезный мониторинг украинского общества. Проводимые под ее руководством многолетние исследования тенденций развития украинского общества (по единой системе показателей – 170 признакам) серьезно дополняли данные госстатистики. А результатами этих исследований пользуются политики всех ветвей власти, журналисты, отечественные и западные исследователи.

Наталья Панина не принимала участия в выборах, хотя предложений, начиная с 1994 года, ей поступало немало. Она считала, что как только социолог начинает сотрудничать с политиком, он становится заложником политиков, и в жертву этому приносится и наука, и профессиональная честность. Она создала «Кодекс профессиональной этики» для наших социологов, вобравший лучшее из аналогичных сводов правил, существующих в европейских странах. В 2004 году в период президентской кампании, во время известного социологического скандала, когда социологи оказались вовлеченными в политический процесс, через прессу обвиняя друг друга в продажности, Наталья Панина выступила со статьей, в которой написала: «Проблематика называется не «социология и политика», а «политика и политика, и еще раз политика». Тогда Наталья Панина подала в отставку с поста председателя комиссии по профессиональной этике Социологической ассоциации Украины, в очередной раз подтверждая свою репутацию «совести украинской социологии».

Наталья Панина была одной из создательниц первой национальной опросной сети (для непосвященных объясняем – без своей сети подготовленных интервьюеров любое социологическое исследование – профанация. – Авт.), разработчицей целого ряда научных направлений, связанных с изучением общественных процессов.

Социологический научный мир тесен. И внезапная смерть Натальи Паниной просто потрясла его. Воспоминания западных и отечественных ученых о Наталье Викторовне – не только сухой перечень ее монографий и статей, это теплые слова о проницательной исследовательнице и блестящей интеллектуалке.

10 декабря почтить ее память приедут в Киев президент европейской социологической ассоциации Клер Уоллес (Великобритания), руководитель Центра исследований по социальным наукам ФРГ Георг Торн, президент Социологической ассоциации Украины, ректор Харьковского университета Виль Бакиров, ведущие социологи Украины.

Во время чтений состоится презентация первого в Украине многотомного подписного академического издания трудов ученой – Н.В.Панина «Избранные труды по социологии».

Маша Мищенко