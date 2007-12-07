Украина сегодня в Брюсселе добивается принципиального решения по НАТО

Киев на заседании Комитета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, которое проходит сегодня в Брюсселе, хочет добиться решения о присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на саммите в Бухаресте весной 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили из европейских дипломатических источников.

“Украина добивается решения относительно присоединения к ПДЧ на саммите в Бухаресте, однако у ее партнеров есть определенная обеспокоенность возможными изменениями внешнеполитического курса Киева”, - сказал собеседник агентства.

При этом, по словам дипломата, Украина считает, что сегодня есть основания смело говорить о возможности присоединения к ПДЧ с учетом того, что в парламенте сформирована коалиция, в соглашении которой присоединение к НАТО является одним из приоритетов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится заседание Комитета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Украину будет представлять исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ.