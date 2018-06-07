Украинский интерес. Кульбит Царёва и реверанс Коморовского

На фоне формальной евроинтеграционной риторики власти весьма неожиданно прозвучало заявление заместителя председателя парламентской фракции Партии регионов Олега Царёва. Нардеп не только предположил, что Россия может сделать ставку на президентских выборах на альтернативного Виктору Януковичу кандидата, но и заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС не может быть подписано. По мнению представителя правящей партии, этот документ противоречат сразу нескольким нормам украинской Конституции.

Как оказалось, в своих выводах Олег Царёв опирался на мнение человека, авторитет которого как юриста еще 10 лет назад был незыблемым. Это Виктор Медведчук, который сегодня не только руководит «Украинским выбором», но и курирует центр «Правова держава», давший столь неоптимистичную оценку перспективам европейской интеграции нашей страны. Своей заточенности на поддержку Таможенного союза во всех формах и проявлениях Виктор Владимирович не скрывает уже давно, а вот откровения Царёва стали неприятным сюрпризом для Партии регионов. Виктору Януковичу пришлось звонить президенту Европарламента Мартину Шульцу с заверениями в приверженности евроинтеграции, а министру юстиции Елене Лукаш – опровергать заявления адептов «Украинского выбора».

Не приходится сомневаться, что и анонсированный лидером коммунистов всеукраинский референдум о выборе между Европейским Союзом и Таможенным союзом, если состоится, то станет предметом активных манипуляций со стороны России. В условиях, когда информационное пространство Украины остается незащищенным от влияния соседских телеканалов, несложно догадаться, насколько активным будет влияние российской власти на результаты украинского референдума.

Что касается будущих президентских выборов, то будет крайней наивностью воспринимать в качестве будущего кандидата от России Виктора Медведчука. Тот слишком опытный политик, чтобы не понимать угрозы, которую таит высокий антирейтинг. Но это вовсе не нивелирует тот факт, что кандидат с активной позицией и пророссийскими лозунгами может серьезно подорвать рейтинг Виктора Януковича на юго-востоке страны.

Все еще находящийся в состоянии рабочего отпуска Виктор Янукович поручил завершившему летний отдых Николаю Азарову привести в соответствие требованиям ВТО положения об утилизационном сборе на автомобиле. Времени у правительства для этого не так много, ведь ЕС уже выразил свою обеспокоенность, а с наступлением осени может запустить и санкции против Украины. Вряд ли такой сценарий будет на руку официальному Киеву, сегодня втягивающемуся в состояние очередной торговой войны с Россией.

Вторую годовщину взятия под стражу Юлии Тимошенко прокомментировал только ее проверенный соратник Элмар Брок, в очередной раз призвавший освободить лидера «Батькивщины». Впрочем, баланс позитива и негатива в отношениях с Европейским Союзом сохраняется: признанный адвокат Украины, польский президент Бронислав Коморовский, выразил готовность и впредь развивать двусторонние отношения. Настроение польского лидера не омрачил инцидент с куриным яйцом, раздавленным провокатором на его плече в Луцке несколько недель назад.

Евгений Магда