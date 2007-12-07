Яценюк: за Тимошенко, хоть камни с неба, будем голосовать во вторник

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что 11 декабря при любых условиях состоится голосование за назначение премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил во время пленарного заседания.

Он напомнил, что по закону о Кабинете министров и ст. 200 Регламента ВР должна рассмотреть представление Президента Украины о назначении премьер-министра в пятидневный срок.

«Это четкая законодательная и регламентная норма», - сказал он.

Именно поэтому, отметил он, во вторник, 11 декабря «при любых обстоятельствах состоится голосование».