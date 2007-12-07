Ахметов считает, что Яценюк станет украшением парламента

Бизнесмен, народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Ринат АХМЕТОВ считает, что Арсений ЯЦЕНЮК в должности спикера «украсит» нынешний парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера журналистам во время презентации своего фонда «Эффективное управление».

Отвечая на вопрос, как он оценивает назначение А.ЯЦЕНЮКА председателем Верховной Рады Украины, Р.АХМЕТОВ сказал: «Я с большим уважением отношусь к Арсению, он молодой, энергичный, и я считаю, что он украсит новый парламент».