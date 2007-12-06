Яценюк говорит, что фракции перессорились из-за должностей в комитетах

Лидеры фракций пока что не достигли договоренностей относительно распределения руководящих должностей в комитетах Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед закрытием вечернего заседания парламента заявил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что согласно Регламенту ВР, комитеты должны распределяться между фракциями по пропорциональному принципу.

Таким образом, сказал А.ЯЦЕНЮК, фракциям, которые входят в коалицию, должны отойти руководящие должности в 14-ти комитетах, а оппозиции - в 13-ти. А.ЯЦЕНЮК напомнил, что в ВР было создано 26 комитетов и одна специальная комиссия - по вопросам приватизации.

Вместе с тем, по словам председателя ВР, по этому вопросу во время консультаций шла дискуссия о возможности распределения комитетов по определенному коэффициенту.

«Окончательное согласование этого вопроса не завершено», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он призвал коллег сделать все возможное, чтобы «запустить нормальную работу Верховной Рады». «Мы должны обеспечить права оппозиции, и не медлить, потому что каждый день стоит очень много для Украины», - сказал председатель парламента.