Почему Президент поспешил с кандидатурой премьера?

Луценко с Президентом не ночует... Гриневецкого беспокоит духовность... Шуфрич в правительство не хочет, потому что никто не берет... Сухой не понимает, у кого приключилась “швидка Настя”...

Сегодня Президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру премьер-министра Юлии Тимошенко. Почему Президент, который еще вчера требовал принятия пакета законов из двенадцати законов (указанных в коалиционном соглашении), а лишь потом обещал подать премьера, вдруг заторопился? Что такого за ночь произошло? Насколько долгим будет процесс избрания глав парламентских комитетов? Как будут распределяться должности? Об этом мы спросили народных депутатов Украины.

Юрий Луценко (НУ–НС) с Президентом не ночует:

Я не знаю, я же не провожу ночи у Президента. Спросите у него...

Сергея Гриневецкого (блок Литвина) беспокоит духовность: Почему Президент наконец подал премьера, не знаю. Не убежден, что именно для того, чтобы быстро избрать главу правительства. Я все-таки думаю, что его игра значительно сложнее.

Что касается Рады... Мне кажется, что Владимир Литвин предложил хороший принцип распределения. Скажем, есть пятибальная система. В соответствии с ней должность Председателя Верховной Рады оценивается в пять баллов, должность первого заместителя – в три балла, заместителя – в два, председателя бюджетного комитета также в два балла. Исходя из этого, следует разделить эти должности пропорционально количеству голосов во фракциях. Это разумное решение, коллеги согласились и попросили время подумать. Это обеспечит объективное представительство разных фракций в руководящих комитетах.

Интересно наблюдать, что начало твориться. В бюджетный комитет записались тридцать человек. Многие идут туда, не зная, как слово “бюджет” пишется, и пишут его через бют... А в комитет культуры и духовности что-то желающих маловато... Ложь стала основой национальной политики, а политическая коррупция - способом управления.

Сергей Шевчук (БЮТ) приятно поражен: Думаю, Президент подал премьера, потому что ему напомнили его же слова о том, что дольше одного дня кандидатуру от коалиции у себя не будет задерживать. Для нас это было приятной неожиданностью.

Можно ли считать, что Рада начал работу? Пока еще новоизбранный Председатель Верховной Рады выполнил первую функцию, согласно Регламенту сделал представление на премьера. Все остальное еще не рассмотрено, и это не позволяет говорить о том, что у Верховной Рады есть какая-то тактика, я уже не говорю о стратегии.

Что касается распределения комитетов... На моей памяти, в предыдущих созывах это дважды завершалось острыми конфликтами. Я думаю, что и сейчас пропорционально количеству членов фракций будут разделены должности и количество глав комитетов. Какие именно кому отойдут, – еще станет предметом дискуссии.

Нестор Шуфрич (ПР) в правительство не хочет, потому что никто не берет: Верховная Рада начала работать. Как она будет работать, зависит от коалиции. Если будет придерживаться Регламента, то работа будет идти, и результативность этой работы будет зависеть от того, есть ли у большинства число голосов, достаточное для принятия законов.

Работа по распределению глав комитетов продолжается. Мы хотели бы получить традиционные для оппозиции комитеты – регламентный, бюджетный, свободы слова и борьбы с оргпреступностью. Но поскольку по квотному принципу нам отходит больше, то после того, как мы настоим на своих “оппозиционных комитетах”, безусловно, подумаем и о других комитетах... Места в правительстве нам не нужны. Методы контроля за деятельностью власти всегда можно определить в пределах парламентской деятельности.

Анатолий Семинога (БЮТ) знает, что интересует нынешних министров: Выступление Президента о том, что сначала следует принять законы, было продиктовано коалиционным соглашением, подписанным между НУ–НС и БЮТ. Там расписано – что сначала мы принимаем законы.

В то же время Президент понимает, что в нашем государстве – безвластие. Министры фактически не работают, их не интересует ни стабильность, ни экономика. Президент понимает, что следует ускорить этот процесс и подал кандидатуру Тимошенко. Потому что до Нового года остались считанные дни, и надо успеть принять бюджет.

А Рада уже работает, и должности будем делить в соответствии с Регламентом, по квотному принципу.

Ярослав Сухой (ПР) не понимает, у кого приключилася «швидка Настя»

Президент напоминает мне героя из “Двенадцати стульев”. Сначала действует по принципу: утром – деньги, вечером – стулья. Его спрашивают – а можно наоборот? Он говорит, можно, но деньги – вперед. Сначала мы слышим, что Президенту нужна гарантия, необходимо поклясться на крови, зуб дать, волосы из носа выдернуть, чтобы было именно так, как он хочет, – чтобы сначала принимались все двенадцать законов, а потом он назначает Тимошенко. Это смешно... Но вдруг подал Тимошенко. Откуда эта “швидка Настя”, кого это потянуло через пять минут в кусты, – я не понимаю.

Работа парламента запущена, похерена, и все ваще...

Опрашивала Маша Мищенко