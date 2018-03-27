«Регионы» раскрыли тлетворную сущность блока «За Союз»

Штаб Партии регионов распространил любопытное сообщение.

В обработанных протоколах Центризбиркома из разных территориальных округов наблюдаются скачкообразные изменения электоральных предпочтений. Вот цифры, взятые с официального сайта Центризбиркома. Это протокол по территориальному избирательному округу № 130, Николаевская область. Симпатии этого региона известны. Это подтверждают и цифры протокола. Смотрим. На избирательном участке № 1 этого округа за «регионалов» проголосовал 571 человек; на избирательном участке № 2 – 501 человек; на участке № 3 – 708 человек.

То есть, примерно, та одна третья всех избирателей, что и показывают результаты голосования по всей стране. И вот на участке № 4 довольно неожиданно за Партию регионов голосует всего 3 (!) человека. Зато за блок партий «За Союз», который в бюллетене стоит рядом с Партией регионов, на этом участке проголосовало целых 685 человек! При том, что показатель этой силы практически по всем участкам – от 0 до 2 голосов. Результаты других участков опять вполне предсказуемые. За Партию регионов – 509, 601, 590 голосов и т.д. «За Союз» - 0, 0, 1…

Можно было предположить, что это ошибка оператора, работающего с протоколами. Однако такие «ошибки», как утверждают в «Регионах», встречаются довольно часто. На участке № 14, 184-го округа; на участке № 15, 57-го округа; на участках №№ 114 и 120, 127-го округа и т.д. В штабе «Регионов» уверены, что речь идет о сознательно управляемой подтасовке.