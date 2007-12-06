Турчинов: Почему ”регионы” нервничают? Мы уже такие ласковые...

Один из лидеров БЮТ Александр Турчинов прогнозирует, что голосование по кандидатуре премьера состоится во вторник, независимо от того, как пройдет голосования по доформированию руководства парламента.

Об этом Турчинов заявил в четверг после объявления перерыва.

"Я убежден, что будет избран в ближайшее время и первый заместитель главы, и заместитель главы и главы комитетов. И на вторник мы спокойно сможем выходить независимо от того, как пройдет избрание на эти должности на голосование по кандидатуре премьера", - сказал он.

Турчинов напомнил, что вторник является крайним сроком для избрания премьера. "А завтра, я боюсь, что они сегодня затянут время со своими перерывами, и врядли мы сможем избрать даже вице-спикеров".

Турчинов сказал, что коалиция предложила оппозиционным фракциям самим выбрать себе "лучшие комитеты, для того, чтобы сбалансировать их присутствие во власти" и соглашается на все их предложения включительно о перерывах в заседаниях.

"Мы уже такие ласковые, что поддержим все, что они скажут. Попросили час, полтора часа – пожалуйста, проводите консультации. Но вы же видите, что они самые не знают, что они хотят. И даже во время своей разминки (блокирование трибуны) они трижды меняли позиции", - сказал он.

Он также подчеркнул, что не понял, почему "регионы" заблокировали трибуну, поскольку раньше угрозы такие не звучали.

"Мы удивлены, что нервная система фракции "регионов" почему-то совсем им отказывает", - добавил он.

Украинская правда