Турчинов считает, что Тимошенко раньше вторника не на что надеяться

Фракции БЮТ и НУ-НС не изменили своей позиции и будут предлагать на должность вице-спикера кандидатуру одного из лидеров БЮТ Николая ТОМЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

По словам А.ТУРЧИНОВА, коалиция также не изменила своей позиции относительно намерения отдать должность первого вице-спикера представителям оппозиции.

В то же время, по словам А.ТУРЧИНОВА, коалиция настаивает на том, чтобы руководящие должности в парламентских комитетах распределялись пропорционально количеству депутатов во фракциях. «Кроме того, мы предложили принять закон об оппозиции, в котором бы четко отмечалось, какие комитеты отходят оппозиции», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он выразил сомнение, что сегодня может быть избран премьер-министр. «Я думаю, что на вторник, не раньше, мы сможем выйти на это голосование», - сказал депутат.